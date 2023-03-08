Погода 9 марта - прогноз погоды на завтра.

Народный синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра
Завтра, 9 марта, в Украине ожидается скачок температуры воздуха до +18 градусов, затем вниз до -2 градусов, дождь и мокрый снег, штиль и штормовой ветер, западный, затем южный, затем северо-западный.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
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9 марта теплая погода будет преобладать практически повсеместно в Украине. В течение четверга температура воздуха будет +10+15 градусов, в северных областях и на северо-западе +7+13 градусов, в южной части +12+17 градусов.
9 марта порывы юго-западного ветра будут достигать штормовых порывов до 15-20 метров в секунду. Не исключено, что ивы будут гнуть к земле. Дожди пройдут в четверг в западных и северных областях. Ночью, когда холоднее, есть вероятность мокрого снега.
В центральной части, на востоке и юге Украины будет преобладать сухая ветреная погода с солнечными прояснениями. В Киеве 9 марта предполагается активная влажная ветреная погода с периодическим дождем. Порывы юго-западного ветра возможны до 15 метров в секунду.
Напомним, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.