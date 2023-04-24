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Народна синоптикиня спрогнозувала, скільки триватимуть сильні магнітні бурі

24 квітня 2023 21:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Народна синоптикиня спрогнозувала, скільки триватимуть сильні магнітні бурі
Скільки триватимуть магнітні бурі: прогноз синоптикині. Фото: ua.depositphotos.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Магнітні бурі частенько впливають на самопочуття метеозалежних людей. А виникає таке природне явище через потужні викиди сонця. Сьогодні й завтра спостерігатиметься підвищена геомагнітна активність, спричинена магнітними бурями, проте згодом піде на спад. 

Про це пише синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.

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Синоптикиня також говорить і про те, що у ніч з 23 на 24 квітня у північних регіонах країни, зокрема, в Київській області, було помічене рідкісне природне явище.

У соцмережах назвали його "північним сяйвом" за схожість із відомим у приполярних областях Землі світінням.

Також диво природи помітили в Словаччині, Великій Британії та Австралії.

Новини.LIVE раніше підготувало детальний розклад магнітних коливань на квітень 2023 року. А також було оприлюднено поради лікарів, як вберегти здоров'я у цей період.

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