Народная синоптика не спрогнозировала, сколько будут продолжаться сильные магнитные бури

Сколько продлятся магнитные бури: прогноз синоптика. Фото: ua.depositphotos.com

Магнитные бури часто влияют на самочувствие метеозависимых людей. А возникает такое природное явление из-за мощных выбросов солнца. Сегодня и завтра будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, вызванная магнитными бурями, однако со временем пойдет на убыль.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

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Синоптики также говорит и о том, что в ночь с 23 на 24 апреля в северных регионах страны, в частности, в Киевской области, было замечено редкое природное явление.

В соцсетях назвали его "северным сиянием" за сходство с известным в приполярных областях Земли свечением.

Также чудо природы заметили в Словакии, Великобритании и Австралии.

Новини.LIVE ранее подготовило детальное расписание магнитных колебаний на апрель 2023 года. А также были обнародованы советы врачей, как уберечь здоровье в этот период.