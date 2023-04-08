Народжуваність в Італії сильно впала: вперше з 1861 року

Населення Італії, яке нині становить 58 млн осіб, може скоротитися до 48 млн

Як показують підсумками 2022 року, в Італії народилося 393 тисячі немовлят, що приблизно на 1,8% менше, ніж 2021 року. Це значення є найнижчим із 1861 року.

Про це повідомляє Financial Times.

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Спад народжуваності стався, попри фінансову підтримку з боку держави. Італійський уряд за розробленою схемою з 2021 року надає сім'ям щомісячну підтримку, виплачуючи від 50 до 175 євро на кожного новонародженого.

Повідомляється, що виплати розпочалися з березня 2022 року, їх сума залежить від доходу сім'ї, але допомогу можуть отримати навіть заможні родини. Експерти вважають, що для мотивації народжуваності необхідно розвивати послуги з догляду за дітьми, особливо тими, які надто малі, щоб ходити до школи.

Також видання зазначає, що народжуваність в Італії постійно знижувалась після фінансової кризи 2008 року. Наразі наслення країни становить 58 млн осіб, і до 2070 року може скоротитися до 48 млн.

Нагадаємо, що на березі озера Браччано в італійському регіоні Лаціо статуя Діви Марії щомісяця плаче "кривавими" сльозами. Дослідники дізналися, з чим це пов'язано.