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Рождаемость в Италии сильно упала: впервые с 1861 года

8 апреля 2023 06:55
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Население Италии, которое составляет 58 млн человек, может сократиться до 48 млн
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Как показывают итоги 2022 года, в Италии родилось 393 тысячи младенцев, что примерно на 1,8% меньше, чем в 2021 году. Это значение является самым низким с 1861 года.

Об этом сообщает Financial Times.

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Спад рождаемости произошел, несмотря на финансовую поддержку со стороны государства. Итальянское правительство по разработанной схеме с 2021 года оказывает семьям ежемесячную поддержку, выплачивая от 50 до 175 евро на каждого новорожденного.

Сообщается, что выплаты начались с марта 2022 года, их сумма зависит от дохода семьи, но помощь могут получить даже состоятельные семьи. Эксперты считают, что для стимулирования рождаемости необходимо развивать услуги по уходу за детьми, особенно теми, которые слишком малы, чтобы ходить в школу.

Также издание отмечает, что рождаемость в Италии постоянно снижалась после финансового кризиса в 2008 году. В настоящее время население страны составляет 58 млн человек, и к 2070 году может сократиться до 48 млн. 

Напомним, что на берегу озера Браччано в итальянском регионе Лацио статуя Девы Марии ежемесячно плачет "кровавыми" слезами. Исследователи узнали, с чем это связано.

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