Скільки дітей народилось в Україні в 2023 році

Новонароджена дитина. Фото ілюстративне: NM

В Україні стрімко скорочується народжуваність. За даними Мінсоцполітики — торік в нашій державі народилось трохи менше 190 тисяч малюків. Для порівняння: у 2022 році на світ з'явилися майже 207 тисяч малюків, а роком раніше — понад 273 тисяч українців.

Такі дані наводять у Міністерстві соціальної політики.

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Зараз Україна — у п'ятірці країн світу з найнижчим кофіцієнтом народжуваності. Ми — на третьому місці в антирейтингу. Попереду тільки Південна Корея та Гонконг.

Скриншот msp.gov.ua

Прогнози на майбутнє песимістичні

В Інституті демографії та проблем якості життя НАН України зазначають, що українці перестали народжувати через війну, яка спричинала масштабне внутрішнє переміщення населення та масову вимушену еміграцію за кордон.

"Із урахуванням викладених викликів і загроз, дія яких продовжуватиметься і після закінчення війни, чисельність населення України в кордонах 1991 року, за оцінкою Інституту демографії, на 1 січня 2041 року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а на 1 січня 2051-го – до 25,2", — повідомили у Мінсоцполітики.

Раніше ми писали, що у деяких країнах Європейського Союзу масово скорочується кількість українських біженців, які користуються тимчасовим захистом. Загалом там перебуває близько 4,2 млн українців.

Також у Польщі заявили про зміни у правилах надання допомоги біженцям з України.