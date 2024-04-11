Сколько детей родилось в Украине в 2023 году

Новорожденный ребенок. Фото иллюстративное: NM

В Украине стремительно сокращается рождаемость. По данным Минсоцполитики, в прошлом году в нашем государстве родилось чуть меньше 190 тысяч малышей. Для сравнения: в 2022 году на свет появилось почти 207 тысяч детей, а годом ранее — более 273 тысяч украинцев.

Такие данные приводят в Министерстве социальной политики.

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Сейчас Украина находится в пятерке стран мира с самым низким кофициентом рождаемости. Мы — на третьем месте в антирейтинге. Впереди только Южная Корея и Гонконг.

Скриншот msp.gov.ua

Прогнозы на будущее пессимистические

В Институте демографии и проблем качества жизни НАН Украины отмечают, что украинцы перестали рожать из-за войны, которая повлекла за собой масштабное внутреннее перемещение населения и массовую вынужденную эмиграцию за границу.

"С учетом изложенных вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после окончания войны, численность населения Украины в границах 1991 года, по оценке Института демографии, на 1 января 2041 может сократиться до 28,9 млн человек, а на 1 января 2051-го — до 25,2", — сообщили в Минсоцполитики.

Ранее мы писали, что в некоторых странах Европейского Союза массово сокращается количество украинских беженцев, пользующихся временной защитой. В общей сложности там находится около 4,2 млн украинцев.

Также в Польше заявили об изменениях в правилах предоставления помощи беженцам из Украины.