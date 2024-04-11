Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Рождаемость в Украине критически упала — прогноз Института демографии arrow

Рождаемость в Украине критически упала — прогноз Института демографии

11 апреля 2024 04:41
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Сколько детей родилось в Украине в 2023 году
Новорожденный ребенок. Фото иллюстративное: NM
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Украине стремительно сокращается рождаемость. По данным Минсоцполитики, в прошлом году в нашем государстве родилось чуть меньше 190 тысяч малышей. Для сравнения: в 2022 году на свет появилось почти 207 тысяч детей, а годом ранее — более 273 тысяч украинцев.

Такие данные приводят в Министерстве социальной политики.

Читайте также:

Худший показатель за последние 300 лет

Сейчас Украина находится в пятерке стран мира с самым низким кофициентом рождаемости. Мы — на третьем месте в антирейтинге. Впереди только Южная Корея и Гонконг.

null
Скриншот msp.gov.ua

Прогнозы на будущее пессимистические

В Институте демографии и проблем качества жизни НАН Украины отмечают, что украинцы перестали рожать из-за войны, которая повлекла за собой масштабное внутреннее перемещение населения и массовую вынужденную эмиграцию за границу.

"С учетом изложенных вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после окончания войны, численность населения Украины в границах 1991 года, по оценке Института демографии, на 1 января 2041 может сократиться до 28,9 млн человек, а на 1 января 2051-го — до 25,2", — сообщили в Минсоцполитики.

Ранее мы писали, что в некоторых странах Европейского Союза массово сокращается количество украинских беженцев, пользующихся временной защитой. В общей сложности там находится около 4,2 млн украинцев.

Также в Польше заявили об изменениях в правилах предоставления помощи беженцам из Украины.

война
дети
здоровье
Минсоцполитики
медицина
рождаемость

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый