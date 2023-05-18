Народжуваність в Україні: демографічна ситуація під час війни

Немовля у пологовому. Фото: Новини.LIVE

В Україні в умовах війни впала народжуваність, демографічна ситуація погіршується з кожним днем. Серед причин кілька факторів, головний — дуже багато жінок виїхали аз кордон, а тисячі чоловіків на фронті.

Статистику щодо народжуваності в Україні Новини.LIVE розповіла лікар акушер-гінеколог в Київському обласному перинатальному центрі Наталія Гейнц.

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Акушер-гінеколог Наталія Гейнц. Фото: Новини.LIVE

"На 50% у нас зменшилася кількість пологів. Це все пояснюється ситуацією в країні. Хтось виїхав за кордон, хтось не планує народжувати у війну. А хто планував, то багато було на початку війни самовільних викиднів. На окупованих територіях жінки перебували у підвалах без їжі, під обстрілами. Дуже багато вагітностей, які завершилися негативним результатом. На сьогодні ми констатуємо як і в нашому центрі, так і по всій Україні, що кількість пологів зменшилася на 50%", — повідомила журналістам лікарка.

Вона прогнозує, що демографічна ситуація в подальшому буде погіршуватися. Але додає, жінки вже народжують без страху, хоча на початку війни кожна породілля боялася за пологи в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, столичні патрульні супроводили авто з породіллею до лікарні. Це сталося під час комендантської години.