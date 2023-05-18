Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Народжуваність в Україні: лікар назвала сумну статистику arrow

Народжуваність в Україні: лікар назвала сумну статистику

18 травня 2023 11:05
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Народжуваність в Україні: демографічна ситуація під час війни
Немовля у пологовому. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні в умовах війни впала народжуваність, демографічна ситуація погіршується з кожним днем. Серед причин кілька факторів, головний — дуже багато жінок виїхали аз кордон, а тисячі чоловіків на фронті. 

Статистику щодо народжуваності в Україні Новини.LIVE розповіла лікар акушер-гінеколог в Київському обласному перинатальному центрі Наталія Гейнц. 

Читайте також:
гинеколог
Акушер-гінеколог Наталія Гейнц. Фото: Новини.LIVE

"На 50% у нас зменшилася кількість пологів. Це все пояснюється ситуацією в країні. Хтось виїхав за кордон, хтось не планує народжувати у війну. А хто планував, то багато було на початку війни самовільних викиднів. На окупованих територіях жінки перебували у підвалах без їжі, під обстрілами. Дуже багато вагітностей, які завершилися негативним результатом. На сьогодні ми констатуємо як і в нашому центрі, так і по всій Україні, що кількість пологів зменшилася на 50%", — повідомила журналістам лікарка. 

Вона прогнозує, що демографічна ситуація в подальшому буде погіршуватися. Але додає, жінки вже народжують без страху, хоча на початку війни кожна породілля боялася за пологи в умовах воєнного стану. 

Нагадаємо, столичні патрульні супроводили авто з породіллею до лікарні. Це сталося під час комендантської години.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB