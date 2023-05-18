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Рождаемость в Украине: врач назвала печальную статистику

18 мая 2023 11:05
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Рождаемость в Украине: демографическая ситуация во время войны
Младенец в родильном. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине в условиях войны пала рождаемость, демографическая ситуация ухудшается с каждым днем. Среди причин несколько факторов, главный — очень много женщин выехали за границу, а тысячи мужчин на фронте.

Статистику рождаемости в Украине Новини.LIVE рассказала врач акушер-гинеколог в Киевском областном перинатальном центре Наталья Гейнц.

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Акушер-гинеколог Наталья Гейнц. Фото: Новини.LIVE

"На 50% у нас уменьшилось количество родов. Это все объясняется ситуацией в стране. Кто-то уехал за границу, кто-то не планирует рожать в войну. А кто планировал, то много было в начале войны самопроизвольных выкидышей. На оккупированных территориях женщины находились в подвалах без еды, под обстрелами. Очень много беременностей, которые завершились отрицательным результатом. На сегодняшний день мы констатируем как и в нашем центре, так и по всей Украине, что количество родов уменьшилось на 50%", — сообщила журналистам врач.

Она прогнозирует, что демографическая ситуация в дальнейшем будет ухудшаться. Но добавляет, женщины уже рожают без страха, хотя в начале войны каждая роженица боялась за роды в условиях военного положения.

Напомним, столичные патрульные сопровождали авто с роженицей в больницу. Это произошло во время комендантского часа.

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