"Наші кольори міцніші за ворожий триколор": Зеленський поділився фото зі своєї поїздки до Польщі

Фото з візиту Зеленського в Польщу

Президент України Володимир Зеленський поділився світлинами з поїздки до Польщі, яка відбулась 5 квітня. Він подякував полякам за підтримку.

Світлинами Володимир Зеленський поділився у своєму Telegram.

Читайте також:

Візит Зеленського до Польщі

"Жовто-сині і біло-червоні — ці чотири кольори міцніші за ворожий триколор. Дякую, українці, дякую, поляки, за те, що вчора прийшли та підтримали! Перемоги нам усім", — написав глава держави під фото.

Нагадаємо, 5 квітня подружжя Зеленських поїхало з робочим візитом до Польщі. Канцелярія президента Польщі шанобливо привітала українського президента, звернувшись до глави держави українською мовою.

Теми переговорів: військова допомога Україні, обговорення стратегії, а також післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу та НАТО.

Фото: Володимир Зеленський/ Telegram