"Наши цвета крепче вражеского триколора": Зеленский поделился фото из своей поездки в Польшу

Фото с визита Зеленского в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографиями из поездки в Польшу, которая состоялась 5 апреля. Он поблагодарил поляков за поддержку.

Фотографиями Владимир Зеленский поделился в своем Telegram.

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"Желто-синие и бело-красные — эти четыре цвета крепче вражеского триколора. Спасибо, украинцы, спасибо, поляки, за то, что вчера пришли и поддержали! Победы нам всем", — написал глава государства под фото.

Напомним, 5 апреля супруги Зеленские уехали с рабочим визитом в Польшу. Канцелярия президента Польши уважительно поздравила украинского президента, обратившись к главе государства на украинском языке.

Темы переговоров: военная помощь Украине, обсуждение стратегии, а также послевоенное восстановление и путь Украины в Европейский Союз и НАТО.

Фото: Владимир Зеленский/ Telegram