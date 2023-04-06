"Наши цвета крепче вражеского триколора": Зеленский поделился фото из своей поездки в Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографиями из поездки в Польшу, которая состоялась 5 апреля. Он поблагодарил поляков за поддержку.
Фотографиями Владимир Зеленский поделился в своем Telegram.
Визит Зеленского в Польшу
"Желто-синие и бело-красные — эти четыре цвета крепче вражеского триколора. Спасибо, украинцы, спасибо, поляки, за то, что вчера пришли и поддержали! Победы нам всем", — написал глава государства под фото.
Напомним, 5 апреля супруги Зеленские уехали с рабочим визитом в Польшу. Канцелярия президента Польши уважительно поздравила украинского президента, обратившись к главе государства на украинском языке.
Темы переговоров: военная помощь Украине, обсуждение стратегии, а также послевоенное восстановление и путь Украины в Европейский Союз и НАТО.
Фото: Владимир Зеленский/ Telegram