Наскільки українці зробили багатшою Польщу: дослідження

Чоловік тримає в руках гроші. Фото: google.com

Витрати українців у Польщі становлять 19,3% від усієї кількості іноземців, що пояснюється великою чисельність наших громадян у цій країні. Однак є когорта людей, що витратили ще більше.

Про це повідомляється в дослідженні Gremi Personal.

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Скільки витрачають українці в Польщі

Зазначається, що в другому кварталі цього року українці витратили в Польщі 1,77 млрд злотих — 14,73 млрд грн, що на 300 млн злотих більше, ніж у попередньому році.

Таким чином українці посідають друге місце за витратами, їх обігнали лише ті іноземці, що прибули з Німеччини — 4,76 млрд злотих (39,6 млрд грн), що становить 51,8% від загальної суми. Усього іноземці, включаючи гостей з Чехії (13,5%), Словаччини (8,2%), Литви (4,4%), Білорусі (2,7%) та Росії (0,2%), витратили в Польщі 11,7 млрд злотих.

Є ймовірність, що 2024 року надходження від іноземців можуть скоротитися, причиною чого є повернення українців додому або ж виїзд до західних країн. Українці залишаються найбільшою групою іноземних працівників у Польщі, але їхній відсоток зменшився з 72% до 68,3% порівняно з минулим роком. За даними ZUS, у липні було зареєстровано 749,1 тисячі осіб, що на 13,3 тисячі більше, ніж у липні 2022 року.

Нагадаємо, що в Польщі відбуваються ретельні перевірки українських біженців, після чого ті можуть втратити матеріальну допомогу. Йдеться про виплати, які надає польська влада у сумі 500 злотих (понад 4 тис. грн) на кожну дитину.