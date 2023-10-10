Насколько украинцы сделали богаче Польшу: исследование

Мужчина держит в руках деньги. Фото: google.com

Расходы украинцев в Польше составляют 19,3% всего количества иностранцев, что объясняется большой численность наших граждан в этой стране. Однако есть когорта людей, потративших еще больше.

Об этом сообщается в исследовании Gremi Personal.

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Отмечается, что во втором квартале этого года украинцы потратили в Польше 1,77 млрд злотых — 14,73 млрд грн, что на 300 млн злотых больше, чем в предыдущем году.

Таким образом украинцы занимают второе место по расходам, их обогнали только прибывшие из Германии иностранцы — 4,76 млрд злотых (39,6 млрд грн), что составляет 51,8% от общей суммы. Всего иностранцы, включая гостей из Чехии (13,5%), Словакии (8,2%), Литвы (4,4%), Беларуси (2,7%) и России (0,2%), израсходовали в Польше 11,7 млрд злотых.

Есть вероятность, что в 2024 году поступления от иностранцев могут сократиться, причиной чего является возвращение украинцев домой или же выезд в западные страны. Украинцы остаются самой большой группой иностранных работников в Польше, но их процент уменьшился с 72% до 68,3% по сравнению с прошлым годом. По данным ZUS, в июле было зарегистрировано 749,1 тысячи человек, что на 13,3 тысячи больше, чем в июле 2022 года.

Напомним, что в Польше проходят тщательные проверки украинских беженцев, после чего те могут потерять материальную помощь. Речь идет о выплатах, которые предоставляет польская власть в сумме 500 злотых (более 4 тыс. грн) на каждого ребенка.