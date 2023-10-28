Наступної ночі українці перейдуть на новий час — поради для покращення самопочуття

Годинник на руці людини. Фото: Pexels

У ніч з суботи на неділю, 29 жовтня о 4 ранку, українці перейдуть на зимовий час. Стрілка годинника перестрибне на годину назад.

Про це розповідають Новини.LIVE.

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Зимовий час

В Україні переходять на новий час традиційно останньої неділі жовтня. У 2023 році цей день припадає на 29 жовтня.

Більшість електронних пристроїв перейдуть на новий час автоматично, але механічні або не під’єднані до інтернету пристрої необхідно переводити вручну.

Годинник. Фото: Pexels

Переведення стрілок годинника затвердив український уряд 1996 року постановою, яка регулює цей порядок й досі.

Поради для покращення самопочуття

Адаптація до нового часу потребує уваги та дбайливості. Для хорошого самопочуття потрібно дотримуватися декількох корисних порад:

Нормалізуйте свій сон. Не забувайте про повноцінний відпочинок;

більше часу проводьте на свіжому повітрі, адже активні прогулянки й насолода природою допоможуть зміцнити фізичне та психічне здоров’я;

постарайтеся уникати сильного стресу під час переведення годинника, оскільки стрес може погіршити пристосування до нового часу;

збалансована дієта з правильним режимом харчування допоможе підтримати організм;

не забувайте про дихальні практики та йогу.

Нагадаємо, сомнологиня Дар'я Пилипенко розповіла, чи шкодить здоров'ю переведення годинників.

Також ми писали, що про переведення годинників кажуть у Кабінеті міністрів України.