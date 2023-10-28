Наступної ночі українці перейдуть на новий час — поради для покращення самопочуття
У ніч з суботи на неділю, 29 жовтня о 4 ранку, українці перейдуть на зимовий час. Стрілка годинника перестрибне на годину назад.
Про це розповідають Новини.LIVE.
Зимовий час
В Україні переходять на новий час традиційно останньої неділі жовтня. У 2023 році цей день припадає на 29 жовтня.
Більшість електронних пристроїв перейдуть на новий час автоматично, але механічні або не під’єднані до інтернету пристрої необхідно переводити вручну.
Переведення стрілок годинника затвердив український уряд 1996 року постановою, яка регулює цей порядок й досі.
Поради для покращення самопочуття
Адаптація до нового часу потребує уваги та дбайливості. Для хорошого самопочуття потрібно дотримуватися декількох корисних порад:
- Нормалізуйте свій сон. Не забувайте про повноцінний відпочинок;
- більше часу проводьте на свіжому повітрі, адже активні прогулянки й насолода природою допоможуть зміцнити фізичне та психічне здоров’я;
- постарайтеся уникати сильного стресу під час переведення годинника, оскільки стрес може погіршити пристосування до нового часу;
- збалансована дієта з правильним режимом харчування допоможе підтримати організм;
- не забувайте про дихальні практики та йогу.
Нагадаємо, сомнологиня Дар'я Пилипенко розповіла, чи шкодить здоров'ю переведення годинників.
Також ми писали, що про переведення годинників кажуть у Кабінеті міністрів України.
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