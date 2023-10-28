Следующей ночью украинцы перейдут на новое время — советы для улучшения самочувствия
В ночь с субботы на воскресенье, 29 октября, в 4 утра, украинцы перейдут на зимнее время. Стрелка часов перепрыгнет на час назад.
Об этом рассказывают Новини.LIVE.
Зимнее время
В Украине переходят на новое время традиционно в последнее воскресенье октября. В 2023 году этот день выпадает на 29 октября.
Большинство электронных устройств перейдут на новое время автоматически, но механические или не подключенные к интернету устройства необходимо переводить вручную.
Перевод стрелок часов утвердило украинское правительство в 1996 году постановлением, которое регулирует этот порядок до сих пор.
Советы по улучшению самочувствия
Адаптация к новому времени требует внимания и заботливости. Для хорошего самочувствия нужно придерживаться нескольких полезных советов:
- Нормализуйте свой сон. Не забывайте о полноценном отдыхе;
- больше времени проводите на свежем воздухе, ведь активные прогулки и наслаждение природой помогут укрепить физическое и психическое здоровье;
- постарайтесь избегать сильного стресса при переводе часов, поскольку стресс может ухудшить приспособление к новому времени;
- сбалансированная диета с правильным режимом питания поможет поддержать организм;
- не забывайте о дыхательных практиках и йоге.
Напомним, сомнолог Дарья Пилипенко рассказала, вредит ли здоровью перевод часов.
Также мы писали, что о переводе часов говорят в Кабинете министров Украины.
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