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Следующей ночью украинцы перейдут на новое время — советы для улучшения самочувствия

28 октября 2023 09:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Следующей ночью украинцы перейдут на новое время — советы для улучшения самочувствия
Часы на руке человека. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В ночь с субботы на воскресенье, 29 октября, в 4 утра, украинцы перейдут на зимнее время. Стрелка часов перепрыгнет на час назад.

Об этом рассказывают Новини.LIVE.

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Зимнее время

В Украине переходят на новое время традиционно в последнее воскресенье октября. В 2023 году этот день выпадает на 29 октября.

Большинство электронных устройств перейдут на новое время автоматически, но механические или не подключенные к интернету устройства необходимо переводить вручную.

Часы
Часы. Фото: Pexels

Перевод стрелок часов утвердило украинское правительство в 1996 году постановлением, которое регулирует этот порядок до сих пор.

Советы по улучшению самочувствия

Адаптация к новому времени требует внимания и заботливости. Для хорошего самочувствия нужно придерживаться нескольких полезных советов:

  • Нормализуйте свой сон. Не забывайте о полноценном отдыхе;
  • больше времени проводите на свежем воздухе, ведь активные прогулки и наслаждение природой помогут укрепить физическое и психическое здоровье;
  • постарайтесь избегать сильного стресса при переводе часов, поскольку стресс может ухудшить приспособление к новому времени;
  • сбалансированная диета с правильным режимом питания поможет поддержать организм;
  • не забывайте о дыхательных практиках и йоге.

Напомним, сомнолог Дарья Пилипенко рассказала, вредит ли здоровью перевод часов.

Также мы писали, что о переводе часов говорят в Кабинете министров Украины.

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