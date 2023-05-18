Навіщо крекерам маленькі отвори – несподіване пояснення

Маленькі отвори у популярних крекерах. Фото: скріншот з YouTube

Ні для кого не секрет, що в усіх крекерах та майже в усьому печиві є отвори, але далеко не всі люди знають, для чого потрібні ці дірки. Саме час дізнатися, для чого призначені ці отвори в крекерах, а також розуміти, що такого в цих дірках.

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Історія крекерів

Вперше крекер з’явився в середині XVIII століття у Північній Америці, а його назва походить від англійського дієслова "to crack", тобто, "розтріскуватися". Це печиво дуже рятувало військових та мандрівників, адже їх можна легко перевозити та вони погано вбирають вологу.

Крекери, які мають отвори. Фото: Pexels

Навіщо у крекерах отвори?

Мало хто знає, але отвори у крекерах роблять для того, щоб вони мали правильну текстуру. Завдяки малесеньким отворами у цьому продукті з нього виходить пар, щоб крекери або будь-яке печиво не тріснули та мали правильну форму.

Річ у тому, що без цих отворів всередині випічки зберігався би пар, який є небажаним для неї. Також без цих дірок форма печива та крекерів була б дуже дивною. Саме тому виробники крекерів роблять отвори, які допомагають пару вийти.

Будь-яка справжня господиня напевно знає, що у духовці тісто, до якого були додані дріжджі, збільшується в об’ємі та роздувається. Але якщо сирі вироби, які вже були раніше сформовані, проколоти, звідти вийдуть залишки повітря, та тісто буде плоским.

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