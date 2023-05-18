Зачем крекерам маленькие отверстия – неожиданное объяснение

Маленькие отверстия в популярных крекерах. Фото: скриншот с YouTube

Ни для кого не секрет, что во всех крекерах и почти во всем печенье есть отверстия, но далеко не все люди знают, для чего эти дырки нужны. Самое время узнать, для чего предназначены эти отверстия в крекерах, а также понимать, что такого в этих дырках.

Соответствующее видео было размещено на канале "AdMe" в YouTube.

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История крекеров

Впервые крекер появился в середине XVIII века в Северной Америке, а его название происходит от английского глагола "to crack", то есть, "растрескиваться". Это печенье очень спасало военных и путешественников, ведь их можно легко перевозить и оно плохо впитывают влагу.

Крекеры, которіе имеют отверстия. Фото: Pexels

Зачем в крекерах отверстия?

Немногие знают, но отверстия в крекерах делают для того, чтобы они имели правильную текстуру. Благодаря крошечным отверстиям в этом продукте из него выходит пар, чтобы крекеры или печенье не треснули и имели правильную форму.

Дело в том, что без этих отверстий внутри выпечки сохранялся бы пар, нежелательный для нее. Также без этих дыр форма печенья и крекеров была бы очень странной. Именно поэтому производители крекеров делают отверстия, помогающие пару выйти.

Любая настоящая хозяйка наверняка знает, что в духовке тесто, в которое были добавлены дрожжи, увеличивается в объеме и раздувается. Но если сырые изделия, которые были ранее сформированы, проколоты, оттуда выйдут остатки воздуха, и тесто будет плоским.

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