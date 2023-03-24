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Назад або вперед? Коли та як українці переходитимуть на літній час

24 березня 2023 19:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Перехід на літній час 2023 — куди українцям крутити стрілки
Таку практику вперше ввели прагматичні англійці з метою економії електроенергії
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Вже на цих вихідний Україна остаточно прощається з зимою та перейде на літній час. Будь-яка техніка, яка має доступ в інтернет, автоматично звірятиметься з часом у вашому регіоні. А власноруч доведеться змінювати час у механічних годинниках або на техніці, яка не має доступ в мережу Інтернет. 

Коли та куди перевести годинник на літній час 

У ці останні вихідні березня в ніч з 25 на 26 березня Україна перейде на літній час. Стрілки годинника переведуть на одну годину вперед о 3 ранку. 

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Коли та куди перевести годинник на літній час

Навіщо переходити на літній і зимовий час

Цікаво, що першими, хто ввів таку практику, були прагматичні англійці. Це було зроблено з метою економії електроенергії. Згодом за їх прикладом пішли й інші країни світу. 

В Україні ж розділяти час на літній і зимовий почали з 1981 року, а в 1996 законодавчо регламентували цей процес.

Ті, хто позитивно ставиться до переходу на літній час, стверджують, що цей процес забезпечує більше можливостей для проведення дозвілля та спортивних заходів у вечірній час, що позитивно впливає на здоров'я та настрій людей.

Також досі аргументом виступає те, що так можна значно зекономити електроенергію. Це, до речі, важливий фактор для українців, адже кожен з нас вже знає, як це жити в умовах дефіциту. 

Водночас не можна не зауважити, багато досліджень показало, що перехід на літній час не допомагає енергозбереженню.

Одне з найцікавіших порівнянь у колах критиків цього процесу звучить так: 

"Перехід на літній час  це все одно, що відрізати клаптик від нижньої частини ковдри й пришити його до верху, а потім сказати, що ковдра стала довшою".

Деякі спеціалісти вважають, що адаптованим часом для жителів України є постійний зимовий час, а переведення годинників на літній — негативно позначається на фізичному і ментальному здоров'ї.

Навіщо переходити на літній і зимовий час

Як перехід на літній час може вплинути на здоров'я

Серед головних недоліків переведення годинників на літній час — порушення біологічного ритму людей, що призводить до втоми, роздратування, погіршення самопочуття, збільшення ризику виникнення аварій на дорогах в перші дні після переходу тощо.

Також перехід на літній час часто пов'язують зі зростанням кількості серцево-судинних захворювань.

Щоб мінімізувати шкоду для здоров’я від переведення годинників, лікарі радять дотримуватися простих правил. 

Як перехід на літній час може вплинути на здоров'я

Як зменшити негативний вплив переходу на літній час 

1. Не забувайте про відпочинок

Не тільки під час переведення стрілок, а й завжди варто вміти правильно розподіляти роботу та відпочинок, щоб не виснажувати свій організм. 

Водночас за тиждень до переведення часу, постарайтеся лягати й прокидатися на 15-30 хвилин раніше, ніж зазвичай, це допоможе швидше адаптуватися. 

Щоб переведення годинників не позначився на здоров'ї вашого організму, фахівці радять уникати надмірних фізичних навантажень, не затримуватися на роботі й не лягати спати занадто пізно.

2. Пам'ятайте про фізичну активність 

Фізична активність може допомогти вам відчувати себе краще після переходу на літній час. Зарядка зранку, прогулянки на свіжому повітрі, легкі фізичні вправи впродовж дня допоможуть бути енергійним та здоровим. 

3. Слідкуйте за харчуванням

Після переходу на літній час важливо продовжувати дотримуватися здорового та збалансованого харчування:

  • на сніданок їжте багату білками їжу (риба, курятина, яйця, горіхи) та злаки;
  • споживайте багато фруктів та овочів;
  • зменште кількість простих вуглеводів, що містять цукор і позбавлені поживних речовин (солодощі, газована вода, випічка, фастфуд);
  • пийте значну кількість води.

4. Зменште стрес

Стрес вдома чи на роботі може вдарити по вашій імунній системі. Тому постарайтеся звести його до нуля: відпочивайте, займайтеся йогою, медитацією або будь-чим, що допоможе вам розслабитися.

Заспокійлива музика, трав'яні чаї допомагають знизити рівень стресу в організмі. Так, чим менше ви будете нервувати, тим простіше буде адаптуватися до літнього часу.

Як перехід на літній час може вплинути на здоров'я

Які країни переходять на літній час 

26 березня 2023 року на літній час перейдуть: 

  • Іспанія
  • Італія
  • Австрія
  • Албанія
  • Андорра
  • Бельгія
  • Боснія і Герцеговина
  • Ватикан
  • Гібралтар
  • Данія
  • Косово
  • Люксембург
  • Ліхтенштейн
  • Македонія
  • Мальта
  • Монако
  • Норвегія
  • Нідерланди
  • Німеччина
  • Польща
  • Сан-Марино
  • Сербія
  • Словаччина
  • Словенія
  • Угорщина
  • Франція
  • Хорватія
  • Чехія
  • Чорногорія
  • Швейцарія
  • Швеція

Час у цих країнах буде переведений вперед на одну годину з 02:00 на 03:00 за місцевим часом. Відповідно, переведення годинників відбудеться одночасно у всій Європі (крім Молдови), але за різним місцевим часом, залежно від часового поясу.

Більшість країн Східної Європи також переведуть годинник на літній час у 2023 році. Він буде переведений вперед на одну годину з 03:00 на 04:00 за місцевим часом у таких країнах:

  • Аландські острови
  • Болгарія
  • Греція
  • Естонія
  • Кіпр
  • Латвія
  • Литва
  • Румунія
  • Україна
  • Фінляндія.

До речі, Велика Британія та Ірландія також перейдуть на літній час. Він там буде переведений вперед на одну годину з 01:00 на 02:00 за місцевим часом.

Переведення годинників відбудеться у Британії та Ірландії 26 березня 2023 року.

 

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