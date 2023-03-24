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Назад или вперед? Когда и как украинцы будут переходить на летнее время

24 марта 2023 19:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Переход на летнее время 2023 — куда украинцам крутить стрелки
Такую практику впервые ввели прагматические англичане с целью экономии электроэнергии
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Уже в эти выходные Украина окончательно прощается с зимой и перейдет на летнее время. Любая техника, имеющая доступ в интернет, будет автоматически сверяться со временем в вашем регионе. А собственно придется изменять время в механических часах или на технике, не имеющей доступ в сеть Интернет.

Когда и куда перевести часы на летнее время

В последние выходные марта в ночь с 25 на 26 марта Украина перейдет на летнее время. Стрелки часов переведут на один час вперед в 3 утра.

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Когда и куда перевести часы на летнее время

Зачем переходить на летнее и зимнее время

Интересно, что первыми, кто ввел такую практику, были прагматические англичане. Это было сделано в целях экономии электроэнергии. Впоследствии за их примером последовали и другие страны мира.

В Украине же разделять время на летнее и зимнее начало с 1981 года, а в 1996 законодательно регламентировали этот процесс.

Те, кто положительно относится к летнему переходу, утверждают, что этот процесс обеспечивает больше возможностей для проведения досуга и спортивных мероприятий в вечернее время, что положительно влияет на здоровье и настроение людей.

Также до сих пор аргументом является то, что так можно значительно сэкономить электроэнергию. Это, кстати, немаловажный фактор для украинцев, ведь каждый из нас уже знает, как это жить в условиях дефицита.

В то же время нельзя не заметить, многие исследования показали, что переход на летнее время не помогает энергосбережению.

Одно из самых интересных сравнений в кругах критиков этого процесса звучит так:

"Переход на летнее времяэто все равно, что отрезать лоскуток от нижней части одеяла и пришить его вверх, а потом сказать, что одеяло стало длиннее".

Некоторые специалисты считают,   что адаптированное время для жителей Украины — постоянное зимнее время, а перевод часов на летнее — негативно сказывается на физическом и ментальном здоровье.

Зачем переходить на летнее и зимнее время

Как переход на летнее время может повлиять на здоровье

Среди главных недостатков перевода часов на летнее время — нарушение биологического ритма людей, что приводит к усталости, раздражению, ухудшению самочувствия, увеличению риска возникновения аварий на дорогах в первые дни после перехода и т.д.

Также переход на летнее время часто связывают с ростом количества сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы минимизировать вред для здоровья от перевода часов, врачи советуют соблюдать простые правила.

Как переход на летнее время может повлиять на здоровье

Как уменьшить негативное влияние перехода на летнее время  

1. Не забывайте об отдыхе

Не только при переводе стрелок, но и всегда следует уметь правильно распределять работу и отдых, чтобы не истощать свой организм.

В то же время за неделю до перевода времени, постарайтесь ложиться и просыпаться на 15-30 минут раньше обычного, это поможет быстрее адаптироваться.

Чтобы перевод часов не отразился на здоровье вашего организма, специалисты советуют избегать чрезмерных физических нагрузок, не задерживаться на работе и не ложиться спать слишком поздно.

2. Помните о физической активности

Физическая активность может помочь вам чувствовать себя лучше после перехода в летнее время. Зарядка с утра, прогулки на свежем воздухе, легкие физические упражнения в течение дня помогут быть энергичным и здоровым.

3. Следите за питанием

После перехода на летнее время важно продолжать соблюдать здоровое и сбалансированное питание:

  • на завтрак ешьте богатую белками пищу (рыба, курятина, яйца, орехи) и злаки;
  • потребляйте много фруктов и овощей;
  • уменьшите количество простых углеводов, содержащих сахар и лишенные питательных веществ (сладости, газировка, выпечка, фастфуд);
  • пейте значительное количество воды.

4. Уменьшите стресс

Стресс дома или на работе может ударить по вашей иммунной системе. Поэтому постарайтесь свести его к нулю: отдыхайте, занимайтесь йогой, медитацией или чем-нибудь, что поможет вам расслабиться.

Успокаивающая музыка, травяные чаи помогают снизить уровень стресса в организме. Да, чем меньше вы будете нервничать, тем проще будет адаптироваться к летнему времени.

Как переход на летнее время может повлиять на здоровье

Какие страны переходят на летнее время

26 марта 2023 года на летнее время перейдут:

  • Испания
  • Италия
  • Австрия
  • Албания
  • Андорра
  • Бельгия
  • Босния и Герцеговина
  • Ватикан
  • Гибралтар
  • Дания
  • Косово
  • Люксембург
  • Лихтенштейн
  • Македония
  • Мальта
  • Монако
  • Норвегия
  • Нидерланды
  • Германия
  • Польша
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словакия
  • Словения
  • Венгрия
  • Франция
  • Хорватия
  • Чехия
  • Черногория
  • Швейцария
  • Швеция

Время в этих странах будет переведено вперед на один час с 02:00 на 03:00 по местному времени. Соответственно, перевод часов состоится одновременно по всей Европе (кроме Молдовы), но по разному местному времени, в зависимости от часового пояса.

Большинство стран Восточной Европы также переведут часы на летнее время в 2023 году. Он будет переведен вперед на один час с 03:00 на 04:00 по местному времени в таких странах:

  • Аландские острова
  • Болгария
  • Греция
  • Эстония
  • Кипр
  • Латвия
  • Литва
  • Румыния
  • Украина
  • Финляндия.

Кстати, Великобритания и Ирландия тоже перейдут на летнее время. Он там будет переведен вперед на один час с 01:00 до 02:00 по местному времени.

Перевод часов состоится в Британии и Ирландии 26 марта 2023 года.

 

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