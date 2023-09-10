НАЗК виявило незаконне отримання подарунків воєнкомами: що відомо

Керівник ТЦК. Фото ілюстративне: google

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило вчинення правопорушень, які пов'язані з корупцією, стосовно колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування (ОТЦК) та керівника об’єднаного районного ТЦК міста Львова. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу з конфіскацією подарунків.

Про це повідомляє НАЗК.

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Що відомо про незаконні подарунки воєнкомів

Відтак, встановлено, що колишній воєнком із Запоріжжя незаконно прийняв у подарунок автомобіль за значно нижчою ціною, ніж ринкова. За це він допомагав підлеглому отримати відпустки для виїзду закордон.

"Підлеглий начальника Запорізького ОТЦК продав дружині свого керівника автомобіль MAZDA CX-5 за ціною, що на 800 тис. грн менша за його ринкову вартість. Після цього воєнком приймав рішення стосовно підлеглого, зокрема, надаючи йому відпустки для виїзду за кордон", — йдеться у повідомленні відомства.

Що стосується сина іншого воєнкома — керівника об’єднаного районного ТЦК міста Львова, то він отримав у подарунок недобудований будинок площею 638 квадратних метрів та прибудинкову територію в населеному пункті Брюховичі Львівської області.

"Жінка, яка подарувала будинок сину воєнкома, пов’язана особистими стосунками з чоловіком (виховують спільну малолітню дитину), який перебуває на обліку в цьому ж ТЦК і є особою, придатною до проходження служби в умовах війни. Цей чоловік з часу повномасштабного вторгнення жодного разу не викликався для проходження військово-лікарської комісії, оновлення даних чи виконання інших мобілізаційних розпоряджень", — кажуть в НАЗК.

Покарання для воєнкомів

За словами представників НАЗК, подарунками вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Окрім цього, згідно із законодавством, воєнкомам заборонено отримувати, просити чи вимагати подарунки для себе чи своїх близьких, якщо вони пов’язані з виконанням службових повноважень.

Відтак, воєнкомам Львівської та Запорізької областей загрожує покарання у вигляді штрафу з конфіскацією подарунків.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, 46 тисяч громадян. Ці люди вчинили адміністративні, кримінальні та дисциплінарні злочини.