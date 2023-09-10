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НАПК выявило незаконное получение подарков военкомами: что известно

10 сентября 2023 10:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
НАПК выявило незаконное получение подарков военкомами: что известно
Руководитель ТЦК. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило совершение правонарушений, связанных с коррупцией, в отношении бывшего начальника Запорожского областного территориального центра комплектования (ОТГК) и руководителя объединенного районного ТЦК Львова. Им грозит наказание в виде штрафа с конфискацией подарков.

Об этом сообщает НАПК.

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Следовательно, установлено, что бывший военкомом из Запорожья незаконно принял в подарок автомобиль по более низкой цене, чем рыночная. За это он помогал подчиненному получить отпуска для выезда за границу.

"Подчиненный начальника Запорожского ОТЦК продал жене своего руководителя автомобиль MAZDA CX-5 по цене, которая на 800 тыс. грн меньше его рыночной стоимости. После этого военком принимал решения в отношении подчиненного, в частности, предоставляя ему отпуска для выезда за границу", — говорится в уведомлении ведомства.

Что касается сына другого военкома — руководителя объединенного районного ТЦК Львова, то он получил в подарок недостроенный дом площадью 638 квадратных метров и придомовую территорию в населенном пункте Брюховичи, Львовской области.

"Женщина, подарившая дом сыну военкома, связана личными отношениями с мужчиной (воспитывающим совместного малолетнего ребенка), который состоит на учете в этом же ТЦК и является лицом, пригодным к прохождению службы в условиях войны. Этот мужчина со времени полномасштабного вторжения ни одного ни разу не вызывался для прохождения военно-врачебной комиссии, обновления данных или выполнения других мобилизационных распоряжений", — говорят в НАПК.

Наказание для военкомов

По словам представителей НАПК, подарками считаются денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, которые предоставляют/получают безвозмездно или по цене ниже минимальной рыночной.

Кроме того, согласно законодательству, военкомам запрещено получать, просить или требовать подарки для себя или своих близких, если они связаны с исполнением служебных полномочий.

Следовательно, военкомам Львовской и Запорожской областей грозит наказание в виде штрафа с конфискацией подарков.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, 46 тысяч граждан. Эти люди совершили административные, уголовные и дисциплинарные преступления.

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