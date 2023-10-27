НБУ випустив нову пам'ятну монету "Українська мова"

Пам'ятна монета "Українська мова". Фото: НБУ

Національний банк України 27 жовтня, у День української мови та писемності, ввів у обіг срібну пам’ятну монету "Українська мова".

Про це повідомляє НБУ.

Читайте також:

Презентація пам’ятної монети відбулася в Національному банку.

Заступник голови Національного банку Олексій Шабан зазначив, що сьогодні українською мовою промовляє дух свободи, який вражає весь світ.

"Ми — українці, наша мова — українська! Мова — це частина нашого генетичного коду. У ній надбання поколінь, сучасність та послання для українців, які житимуть після нас. Нація живе, доки вона об’єднана мовою. Поки жива мова в устах народу, доти живий і сам народ", — наголосив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

Дизайн пам’ятної монети

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Пам’ятна монета "Українська мова" виготовлена зі срібла номіналом 10 гривень. Тираж монети — до 5 тисяч штук.

"На її аверсі розміщено стилізовану літеру "Їˮ із соловейком, що символізує мелодійність та співучість української мови, в центрі літери — малий Державний Герб України, а на дзеркальному тлі монети розміщено текстуру з контурів літер української абетки, що асоціативно нагадує гніздо", — мовиться у повідомленні.

Презентація срібної пам'ятної монети "Українська мова". Фото: НБУ

Презентація срібної пам'ятної монети "Українська мова". Фото: НБУ

Презентація срібної пам'ятної монети "Українська мова". Фото: НБУ

Де можна придбати монету

Придбати срібну пам’ятну монету "Українська мова" можна вже від 27 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 2 500 тисяч монет, перша тисяча монет буде доступна з першого дня продажу.

Раніше стало відомо, що у Львові продають монету номіналом у 2 копійки за 2 тисячі доларів (73 тисячі гривень). Вона була в оберті до 2021 року.