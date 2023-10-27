НБУ выпустил новую памятную монету "Украинский язык"

Памятная монета "Украинский язык". Фото: НБУ

Национальный банк Украины 27 октября, в День украинского языка и письменности, ввел в обращение серебряную памятную монету "Украинский язык".

Об этом сообщает НБУ.

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Презентация памятной монеты прошла в Национальном банке.

Заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан отметил, что сегодня на украинском языке говорит дух свободы, поражающий весь мир.

"Мы — украинцы, наш язык — украинский! Язык — это часть нашего генетического кода. В нем достояние поколений, современность и послания для украинцев, которые будут жить после нас. Нация живет, пока она объединена языком. Пока жив язык в устах народа, до этого жив и сам народ", — отметил заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.

Дизайн памятной монеты

Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Памятная монета "Украинский язык" изготовлена из серебра номиналом в 10 гривен. Тираж монеты — до 5 тысяч штук.

"На ее аверсе размещена стилизованная буква "Ї" с соловьем, символизирующим мелодичность и напевность украинского языка, в центре буквы — малый Государственный Герб Украины, а на зеркальном фоне монеты размещена текстура из контуров букв украинского алфавита, ассоциативно напоминающая гнездо", — идет речь в сообщении.

Презентация серебряной памятной монеты "Украинский язык". Фото: НБУ

Презентация серебряной памятной монеты "Украинский язык". Фото: НБУ

Презентация серебряной памятной монеты "Украинский язык". Фото: НБУ

Где можно купить монету

Купить серебряную памятную монету "Украинский язык" можно уже с 27 октября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 2 500 тысяч монет, первая тысяча монет будет доступна с первого дня продажи.

Ранее стало известно, что во Львове продают монету номиналом в 2 копейки за 2 тысячи долларов (73 тысячи гривен). Она была в обороте до 2021 года.