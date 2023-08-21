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Не лише двійники: колишній агент КГБ розповів до яких хитрощів вдається Путін

21 серпня 2023 11:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Не лише двійники: колишній агент КГБ розповів до яких хитрощів вдається Путін
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У мережі не вщухають обговорення про двійників російського диктатора Володимира Путіна. Однак, він вдається до інших хитрощів, користуючись послугами акторів кіно, які у масках заміняють його на різних заходах. 

Про це заявив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов в коментарі для УНІАН. 

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Актори для Путіна

Відтак, Жирнов порівняв Путіна з героєм фільму "Фантомас", який постійно одягав на себе різні силіконові маски. 

"У Росії цим займалася для театрів і кіно компанія, на яку раптом вийшла аж ціла Федеральна служба охорони, яка замовила якісь маски для своїх співробітників. І судячи з усього ватажок ФСО там прозоро натякав що і для Путіна ось це вельми цікава штука", — розповідає Жирнов.

Він зазначає, що така маска виглядає дуже реалістично і актора у ній можна прийняти за реального Путіна. 

Також, за словами Жирнова, Путін і його двійники не залишають відбитки пальців. Адже, користуються шпигунськими технологіями.

"І ще є дуже важливий елемент. Я, як шпигун, знаю, що "акторам" видають рукавички зі спеціальним клеєм, що не залишає відбитки пальців", — додає Жирнов. 

Нагадаємо, окремі працівники ФСБ виступають за те, щоб російський диктатор Володимир Путін звільнив міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова. Так, у ФСБ незадоволені невдачами російської армії на фронті, за що відповідальність покладають на Шойгу та Герасимова.

Також ми писали, що Путін ізольований від світу, про що свідчить його неявка на саміті БРІКС у Південній Африці. Таким чином горизонти РФ продовжують звужуватися.

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