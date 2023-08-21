Не только двойники: бывший агент КГБ рассказал к каким уловкам прибегает Путин

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

В сети не утихают обсуждения о двойниках российского диктатора Владимира Путина. Однако он прибегает к другим уловкам, пользуясь услугами актеров кино, которые в масках заменяют его на разных мероприятиях.

Об этом заявил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в комментарии УНИАН.

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Актеры для Путина

Следовательно, Жирнов сравнил Путина с героем фильма "Фантомас", который постоянно надевал на себя разные силиконовые маски.

"В России этим занималась для театров и кино компания, на которую вдруг вышла аж целая Федеральная служба охраны, которая заказала какие-то маски для своих сотрудников. И судя по всему главарю ФСО там прозрачно намекал что и для Путина вот это весьма интересная штука", — рассказывает Жирнов.

Он отмечает, что такая маска выглядит очень реалистично и актера в ней можно принять за реального Путина.

Также, по словам Жирнова, Путин и его двойники не оставляют отпечатки пальцев. Ведь пользуются шпионскими технологиями.

"И еще есть очень важный элемент. Я, как шпион, знаю, что "актерам" выдают перчатки со специальным клеем, которые не оставляют отпечатки пальцев", — добавляет Жирнов.

Напомним, отдельные работники ФСБ выступают за то, чтобы российский диктатор Владимир Путин уволил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Так, в ФСБ недовольны неудачами российской армии на фронте, за что ответственность возлагают на Шойгу и Герасимова.

Также мы писали, что Путин изолирован от мира, о чем свидетельствует его неявка на саммите БРИКС в Южной Африке. Таким образом, горизонты РФ продолжают сужаться.