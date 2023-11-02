Не лише IT — експерти озвучили ТОП найактуальніших професій на найближчі 20 років

Будівельники на роботі. Фото: google

На ринку праці по цілому світу стрімко змінюються розмаїття професій. Однак зараз, під час воєнних дій, є багато факторів, які кардинально змінять затребуваність тих чи інших професій.

Експерти Українського інституту майбутнього склали список найактуальніших професій на найближчі 20 років.

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Топ найактуальніших професій на найближчі 20 років

Зважаючи на події, які зараз відбувають в світі: війни, економічні кризи тощо, експерти створили декілька імовірних сценаріїв розвитку подій протягом наступних 20 років та професій, які будуть найактуальнішими у цей час.

Відтак, за прогнозами науковців Яни Лаврик та Миколи Скиби, майбутнє може розвиватися так:

За інерцією

Якщо вірити у цей прогноз, то Україна перемагає війну з Росією, але економічне становище держави сильно погіршується. У цей час найпопулярнішими професіями будуть: будівельник, ремонтник (особливо технічні спеціалісти та електрики), юристи та перевізники (сірий імпорт сприятиме попиту на ці спеціальності).

Командний розвиток

За цим сценарієм перемога України на найвигідніших умовах.

"Замість вступу у ЄС країна обирає інший напрямок розвитку. Створюються регіональні союзи, які мають забезпечити взаємовигідні умови. Україна майбутнього хоч і має розвинену економіку, проте деякі галузі, наприклад науки, потребують дотацій з-за кордону", — йдеться у повідомленні.

Найбільшою популярністю користуватимуться такі спеціальності: логіст, менеджер, архітектор, будівельник; професії, спрямовані на збільшення боєздатності країни, ІТ-спеціалісти, аналітики, працівники медичної сфери.

"Медоїд"

Експерти спрогнозували, що тоді в Україні з'являються нові території — землі європейської частини Росії. Економіка країни швидко розвивається. Оборонна здатність України сильно підвищується і досягає значного рівня.

Найнеобхіднішими у цей час будуть такі професії:

військові спеціальності, науковці (найбільше біологи і генетики), ІТ-фахівці, працівники сфер освіти, працівники охорони здоров'я, аграрії.

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