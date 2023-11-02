Не лише IT — експерти озвучили ТОП найактуальніших професій на найближчі 20 років
На ринку праці по цілому світу стрімко змінюються розмаїття професій. Однак зараз, під час воєнних дій, є багато факторів, які кардинально змінять затребуваність тих чи інших професій.
Експерти Українського інституту майбутнього склали список найактуальніших професій на найближчі 20 років.
Топ найактуальніших професій на найближчі 20 років
Зважаючи на події, які зараз відбувають в світі: війни, економічні кризи тощо, експерти створили декілька імовірних сценаріїв розвитку подій протягом наступних 20 років та професій, які будуть найактуальнішими у цей час.
Відтак, за прогнозами науковців Яни Лаврик та Миколи Скиби, майбутнє може розвиватися так:
- За інерцією
Якщо вірити у цей прогноз, то Україна перемагає війну з Росією, але економічне становище держави сильно погіршується. У цей час найпопулярнішими професіями будуть: будівельник, ремонтник (особливо технічні спеціалісти та електрики), юристи та перевізники (сірий імпорт сприятиме попиту на ці спеціальності).
- Командний розвиток
За цим сценарієм перемога України на найвигідніших умовах.
"Замість вступу у ЄС країна обирає інший напрямок розвитку. Створюються регіональні союзи, які мають забезпечити взаємовигідні умови. Україна майбутнього хоч і має розвинену економіку, проте деякі галузі, наприклад науки, потребують дотацій з-за кордону", — йдеться у повідомленні.
Найбільшою популярністю користуватимуться такі спеціальності: логіст, менеджер, архітектор, будівельник; професії, спрямовані на збільшення боєздатності країни, ІТ-спеціалісти, аналітики, працівники медичної сфери.
- "Медоїд"
Експерти спрогнозували, що тоді в Україні з'являються нові території — землі європейської частини Росії. Економіка країни швидко розвивається. Оборонна здатність України сильно підвищується і досягає значного рівня.
Найнеобхіднішими у цей час будуть такі професії:
- військові спеціальності,
- науковці (найбільше біологи і генетики),
- ІТ-фахівці,
- працівники сфер освіти,
- працівники охорони здоров'я,
- аграрії.
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