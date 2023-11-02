Не только IT — эксперты озвучили ТОП самых актуальных профессий на ближайшие 20 лет

Строители на работе. Фото: google

На рынке труда по всему миру стремительно меняются разнообразия профессий. Однако сейчас во время военных действий есть много факторов, которые кардинально изменят востребованность тех или иных профессий.

Эксперты Украинского института будущего составили список самых актуальных профессий на ближайшие 20 лет.

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Топ самых актуальных профессий на ближайшие 20 лет

Принимая во внимание события, которые сейчас происходят в мире: войны, экономические кризисы и т.д., эксперты создали несколько вероятных сценариев развития событий в течение следующих 20 лет и профессий, которые будут самыми актуальными в это время.

Следовательно, по прогнозам ученых Яны Лаврик и Николая Скибы, будущее может развиваться так:

По инерции

Если верить в этот прогноз, Украина побеждает войну с Россией, но экономическое положение государства сильно ухудшается. В это время наиболее популярными профессиями будут: строитель, ремонтник (особенно технические специалисты и электрики), юристы и перевозчики (серый импорт будет способствовать спросу на эти специальности).

Командное развитие

По этому сценарию победа Украины на выгодных условиях.

"Вместо вступления в ЕС страна выбирает другое направление развития. Создаются региональные союзы, которые должны обеспечить взаимовыгодные условия. Украина будущего хоть и имеет развитую экономику, однако некоторые отрасли, например науки, нуждаются в дотациях из-за границы", — говорится в сообщении.

Наибольшей популярностью будут пользоваться следующие специальности: логист, менеджер, архитектор, строитель; профессии, направленные на увеличение боеспособности страны, ИТ-специалисты, аналитики, работники медицинской сферы.

"Медоид"

Эксперты спрогнозировали, что тогда в Украине появляются новые территории — земли европейской части России. Экономика страны быстро развивается. Оборонительная способность Украины сильно повышается и добивается значительного уровня.

Самыми необходимыми в это время будут следующие профессии:

военные специальности, ученые (больше всего биологи и генетики), ИТ-специалисты, работники сфер образования, работники здравоохранения, аграрии.

Напомним, недавно мы опубликовали топ 10 профессий с максимальной прибылью, где зарплаты от 55 тыс. грн.