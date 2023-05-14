Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow "Не лише тюльпани": у "Добропарку" висадили нові рослини arrow

"Не лише тюльпани": у "Добропарку" висадили нові рослини

14 травня 2023 11:53
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Добропарк: чи цвітуть тюльпани та що нового посадили
Відвідувачі в дендропарку "Добропарк" 13 травня 2023 року. ФОТО: Галина Остаповець
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

В дендропарку "Добропарк", що в селі Мотижин на Київщині, висадили клумбу лікарських рослин "Солідарна Україна".

Учасники акції познайомилися з лікарськими та їстівними рослинами, їхніми реабілітаційними властивостями, навчились вирощувати їх та доглядати за ними, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Своїм досвідом по вирощуванню лікарських рослин поділилась Марія Газнюк, наукова співробітниця, кураторка колекції пряно-смакових рослин відділу культурної флори Національного ботанічного саду ім.Гришка.

Добропарк
Висадка клумби лікарських рослин "Солідарна Україна". ФОТО: Новини.LIVE
Добропарк
Висадка клумби лікарських рослин "Солідарна Україна". ФОТО: Новини.LIVE

Окрім цього був проведений квітковий майстер-клас від майстрині петриківського розпису Наталії Підгірної-Бабин, а шеф-кухар ресторації за "Двома зайцями" Владислав Ганжа готував ексклюзивне меню із їстівними рослинами та квітами.

Цікавинкою події стала також чайна церемонія від травника в четвертому поколінні Вадима Жигуна. Він презентував квітковий чай "Квітуй, Земля!", створений  спеціально для дендропарку парку "Добропарк".

Добропарк
Висадка клумби лікарських рослин "Солідарна Україна". ФОТО: Новини.LIVE

Назва чаю походить від однойменної акції волонтерського проєкту "Відлуння руйнації", що відбулася в дендропарку "Добропарку" рівно рік тому, коли після деокупації парку тут розквітло 5 млн тюльпанів.

Завершив суботню програму концерт групи "IL Men".

Концерт в Добропарку
Група "IL Men". ФОТО: Новини.LIVE

Нагадаємо, Бучанський район, що на Київщині, включно із село Мотижин, був під окупацією 34 дні — до 1 квітня 2022 року. Тут проходила лінія фронту. Село Мотижин є одним із найбільш постраждалих у регіоні.

Наразі в дендропарку "Добропарк" все ще триває сезон цвітіння тюльпанів. Цього року там висадили 3 млн тюльпанів. Вхід коштує 200 грн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB