Добропарк: чи цвітуть тюльпани та що нового посадили

Відвідувачі в дендропарку "Добропарк" 13 травня 2023 року. ФОТО: Галина Остаповець

В дендропарку "Добропарк", що в селі Мотижин на Київщині, висадили клумбу лікарських рослин "Солідарна Україна".

Учасники акції познайомилися з лікарськими та їстівними рослинами, їхніми реабілітаційними властивостями, навчились вирощувати їх та доглядати за ними, передають Новини.LIVE.

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Своїм досвідом по вирощуванню лікарських рослин поділилась Марія Газнюк, наукова співробітниця, кураторка колекції пряно-смакових рослин відділу культурної флори Національного ботанічного саду ім.Гришка.

Висадка клумби лікарських рослин "Солідарна Україна". ФОТО: Новини.LIVE

Висадка клумби лікарських рослин "Солідарна Україна". ФОТО: Новини.LIVE

Окрім цього був проведений квітковий майстер-клас від майстрині петриківського розпису Наталії Підгірної-Бабин, а шеф-кухар ресторації за "Двома зайцями" Владислав Ганжа готував ексклюзивне меню із їстівними рослинами та квітами.

Цікавинкою події стала також чайна церемонія від травника в четвертому поколінні Вадима Жигуна. Він презентував квітковий чай "Квітуй, Земля!", створений спеціально для дендропарку парку "Добропарк".

Висадка клумби лікарських рослин "Солідарна Україна". ФОТО: Новини.LIVE

Назва чаю походить від однойменної акції волонтерського проєкту "Відлуння руйнації", що відбулася в дендропарку "Добропарку" рівно рік тому, коли після деокупації парку тут розквітло 5 млн тюльпанів.

Завершив суботню програму концерт групи "IL Men".

Група "IL Men". ФОТО: Новини.LIVE

Нагадаємо, Бучанський район, що на Київщині, включно із село Мотижин, був під окупацією 34 дні — до 1 квітня 2022 року. Тут проходила лінія фронту. Село Мотижин є одним із найбільш постраждалих у регіоні.

Наразі в дендропарку "Добропарк" все ще триває сезон цвітіння тюльпанів. Цього року там висадили 3 млн тюльпанів. Вхід коштує 200 грн.