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"Не только тюльпаны": в "Добропарке" высадили новые растения

14 мая 2023 11:53
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Добропарк: цветут ли тюльпаны и что нового посадили
Посетители дендропарка "Добропарк" 13 мая 2023 года. ФОТО: Галина Остаповец
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

В дендропарке "Добропарк" в селе Мотыжин на Киевщине высадили клумбу лекарственных растений "Солидарная Украина".

Участники акции познакомились с лекарственными и съедобными растениями, их реабилитационными свойствами, научились выращивать и ухаживать за ними, передают Новини.LIVE.

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Своим опытом по выращиванию лекарственных растений поделилась Мария Газнюк, научная сотрудница, куратор коллекции пряно-вкусовых растений отдела культурной флоры Национального ботанического сада им.Гришка.

Добропарк
Высадка клумбы лекарственных растений "Солидарная Украина". ФОТО: Новини.LIVE
Добропарк
Высадка клумбы лекарственных растений "Солидарная Украина". ФОТО: Новини.LIVE

Кроме этого был проведен цветочный мастер-класс от мастерицы петриковской росписи Наталии Подгорной-Бабий, а шеф-повар ресторана "Двух зайцев" Владислав Ганжа готовил эксклюзивное меню со съедобными растениями и цветами.

Изюминкой акции стала также чайная церемония от травника в четвертом поколении Вадима Жигуна. Он презентовал цветочный чай "Цветуй, Земля!", созданный специально для дендропарка парка "Добропарк".

Добропарк
Высадка клумбы лекарственных растений "Солидарная Украина". ФОТО: Новини.LIVE

Название чая происходит от одноименной акции волонтерского проекта "Эхо разрушения", состоявшейся в дендропарке "Добропарка" ровно год назад, когда после деоккупации парка здесь расцвело 5 млн тюльпанов.

Завершил субботнюю программу концерт группы "IL Men".

Концерт в Добропарке
Группа "Ил Men". ФОТО: Новини.LIVE

Напомним, Бучанский район Киевской области, включая село Мотыжин, был под оккупацией 34 дня — до 1 апреля 2022 года. Здесь проходила линия фронта. Село Мотыжин является одним из наиболее пострадавших в регионе.

В дендропарке "Добропарк" все еще продолжается сезон цветения тюльпанов. В этом году там высадили 3 млн. тюльпанов. Вход стоит 200 грн.

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