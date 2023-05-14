Добропарк: цветут ли тюльпаны и что нового посадили

Посетители дендропарка "Добропарк" 13 мая 2023 года. ФОТО: Галина Остаповец

В дендропарке "Добропарк" в селе Мотыжин на Киевщине высадили клумбу лекарственных растений "Солидарная Украина".

Участники акции познакомились с лекарственными и съедобными растениями, их реабилитационными свойствами, научились выращивать и ухаживать за ними, передают Новини.LIVE.

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Высадка клумбы лекарственных растений "Солидарная Украина". ФОТО: Новини.LIVE

Высадка клумбы лекарственных растений "Солидарная Украина". ФОТО: Новини.LIVE

Кроме этого был проведен цветочный мастер-класс от мастерицы петриковской росписи Наталии Подгорной-Бабий, а шеф-повар ресторана "Двух зайцев" Владислав Ганжа готовил эксклюзивное меню со съедобными растениями и цветами.

Изюминкой акции стала также чайная церемония от травника в четвертом поколении Вадима Жигуна. Он презентовал цветочный чай "Цветуй, Земля!", созданный специально для дендропарка парка "Добропарк".

Высадка клумбы лекарственных растений "Солидарная Украина". ФОТО: Новини.LIVE

Название чая происходит от одноименной акции волонтерского проекта "Эхо разрушения", состоявшейся в дендропарке "Добропарка" ровно год назад, когда после деоккупации парка здесь расцвело 5 млн тюльпанов.

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Группа "Ил Men". ФОТО: Новини.LIVE

Напомним, Бучанский район Киевской области, включая село Мотыжин, был под оккупацией 34 дня — до 1 апреля 2022 года. Здесь проходила линия фронта. Село Мотыжин является одним из наиболее пострадавших в регионе.

В дендропарке "Добропарк" все еще продолжается сезон цветения тюльпанов. В этом году там высадили 3 млн. тюльпанов. Вход стоит 200 грн.