Не можна примусово змусити людину йти на війну, — командир 3-ї ОШБр про мобілізацію в Україні

Командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Малий". Фото: скриншот з відео ТСН

Командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Малий" прокоментував примусову мобілізацію в Україні. Він вважає, що військкомати мають змінити підхід щодо мобілізаційних заходів. Не можна змушувати людину йти воювати.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив командир 3-ї ОШБр з позивним "Малий".

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Змінення підходу до мобілізації

На думку командира, військкомати не пояснюють чоловікам, причини вручення повістки. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають змінити підхід щодо мобілізаційних заходів. Військовий переконаний, що не можна змушувати людину йти воювати.

"Я, звісно, розумію, що на війні всі засоби хороші. Але, як на мене, це перебор. Не можна примусово змусити людину йти на війну. Це неправильно. Вони мають його мотивувати, вмовити, а не заламати руки за спину, загрузити в якийсь автозак і повезти в РТЦК. Підхід до цього має бути трохи іншим", — сказав "Малий".

Він додав, що під час вручення повісток чоловікам не пояснюють, що це не означає, що вони точно потраплять на фронт. Буває, що повістки вручають для того, щоб створити резерви і мати розуміння, скільки в країні є чоловіків, які можуть взяти зброю до рук та піти на тренування для захисту держави.

"Це робиться в першу чергу для цього. А не для того, щоб завантажити його в машину і через три дні він у Бахмуті. Цю інформацію не доводять", — вказав командир.

Нагадаємо, у травні цього року Верховна Рада ухвалила проєкт №9281, який передбачає зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Адвокат Ростислав Кравець розповів, чи можуть мобілізувати чоловіка віком до 25 років, якщо він не був в армії.