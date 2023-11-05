Нельзя принудительно заставить человека идти на войну — командир 3-й ОШБр о мобилизации в Украине

Командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Малый". Фото: скриншот с видео ТСН

Командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Малый" прокомментировал принудительную мобилизацию в Украине. Он считает, что военкоматы должны изменить подход к мобилизационным мерам. Нельзя заставлять человека идти воевать.

Об этом в интервью ТСН заявил командир 3-й ОШБр с позывным "Малый".

Читайте также:

Изменение подхода к мобилизации

По мнению командира, военкоматы не объясняют мужчинам причины вручения повестки. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны изменить подход к мобилизационным мерам. Военный убежден, что нельзя заставлять человека идти воевать.

"Я, конечно, понимаю, что на войне все средства хороши. Но, по-моему, это перебор. Нельзя принудительно заставить человека идти на войну. Это неправильно. Они должны его мотивировать, уговорить, а не заломить руки за спину, загрузить в какой-то автозак и повезти в РТЦК. Подход к этому должен быть несколько иным", — сказал "Малый".

Он добавил, что при вручении повесток мужчинам не объясняют что это не значит, что они точно попадут на фронт. Бывает, что повестки вручают для того, чтобы создать резервы и понимать, сколько в стране есть мужчин, которые могут взять оружие в руки и пойти на тренировки для защиты государства.

"Это делается в первую очередь для этого. А не для того, чтобы загрузить его в машину и через три дня он в Бахмуте. Эту информацию не доносят", — указал командир.

Напомним, в мае этого года Верховная Рада приняла проект №9281, предусматривающий уменьшение предельного возраста пребывания мужчин на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. Адвокат Ростислав Кравец рассказал, могут ли мобилизовать мужчину в возрасте до 25 лет, если он не был в армии.