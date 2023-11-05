Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Нельзя принудительно заставить человека идти на войну — командир 3-й ОШБр о мобилизации в Украине arrow

Нельзя принудительно заставить человека идти на войну — командир 3-й ОШБр о мобилизации в Украине

5 ноября 2023 23:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Нельзя принудительно заставить человека идти на войну — командир 3-й ОШБр о мобилизации в Украине
Командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Малый". Фото: скриншот с видео ТСН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Малый" прокомментировал принудительную мобилизацию в Украине. Он считает, что военкоматы должны изменить подход к мобилизационным мерам. Нельзя заставлять человека идти воевать.

Об этом в интервью ТСН заявил командир 3-й ОШБр с позывным "Малый".

Читайте также:

Изменение подхода к мобилизации

По мнению командира, военкоматы не объясняют мужчинам причины вручения повестки. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны изменить подход к мобилизационным мерам. Военный убежден, что нельзя заставлять человека идти воевать.

"Я, конечно, понимаю, что на войне все средства хороши. Но, по-моему, это перебор. Нельзя принудительно заставить человека идти на войну. Это неправильно. Они должны его мотивировать, уговорить, а не заломить руки за спину, загрузить в какой-то автозак и повезти в РТЦК. Подход к этому должен быть несколько иным", — сказал "Малый".

Он добавил, что при вручении повесток мужчинам не объясняют что это не значит, что они точно попадут на фронт. Бывает, что повестки вручают для того, чтобы создать резервы и понимать, сколько в стране есть мужчин, которые могут взять оружие в руки и пойти на тренировки для защиты государства.

"Это делается в первую очередь для этого. А не для того, чтобы загрузить его в машину и через три дня он в Бахмуте. Эту информацию не доносят", — указал командир.

Напомним, в мае этого года Верховная Рада приняла проект №9281, предусматривающий уменьшение предельного возраста пребывания мужчин на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. Адвокат Ростислав Кравец рассказал, могут ли мобилизовать мужчину в возрасте до 25 лет, если он не был в армии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме