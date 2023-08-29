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Не тільки канцелярія! Що подарувати першокласнику на 1 вересня

29 серпня 2023 08:00
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Що подарувати першокласнику на 1 вересня — креативні та корисні ідеї
Українські першокласники на лінійці 1 вересня. Фото: УНІАН
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

До великого свята Дня знань залишилося усього кілька днів. Воно особливо важливе й знакове для тих, хто лише починає свій шлях до нових знань та відкриттів — першачків. Звичайно, цього дня хочеться порадувати малечу подарунком. А ще й було б непогано, щоб він змотивував дитину ходити до школи. 

Пропонуємо вам кілька ідей оригінальних, креативних та корисних презентів, які однозначно будуть цікавіші за просту канцелярію і точно здивують першокласника. 

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Що подарувати першокласнику: список найкращих ідей

1. Книжка — найкращий друг

Виберіть книжку, яка підходить для віку та інтересів дитини. Подаруйте книжку з захопливим пригодницьким сюжетом. Або можливо першокласникові сподобаються дитячі наукові книги про динозаврів, космос, тіло людини тощо.

Також на полицях магазинів є чимало книг для юних дослідників, у яких, до прикладу, розповідається, як створити міні-вулкан. 

2. Корисні обіди у школу 

Оригінальний ланчбокс, до прикладу у формі тваринки, бургеру, квітки тощо, стане чудовим подарунком, який дитина зможе кожного дня носити до школи.

Малюкові буде зручно носити з собою корисні перекуси й ділитися смаколиками з друзями-однокласниками. 

3. Креативна настільна лампа

Для зручності виконання домашніх завдань вдома точно не буде зайвою настільна лампа. Зараз на поличках магазину можна зустріти безліч креативних ламп, навіть у вигляді у любленого героя з мультфільму чи кіно!

4. Конструктор

Діти люблять будувати та творити. Конструктори можуть зацікавити їх та сприяти розвитку творчості та логічного мислення.

5. Пазли

Такий подарунок розвиватиме мислення та терпіння. Варто обрати картини з улюбленою темою чи героями. 

 

Що подарувати першокласнику на 1 вересня
Першокласниця відкриває свій неймовірний подарунок до Дня знань. Фото: depositphotos.com

6. Подарунки для маленьких спортсменів

Активним дітям точно сподобаються: велосипеди, скейтборди, ролики, м'ячі, скакалки та все на що можна витрачати свою енергію із задоволенням. До того ж так діти будуть підтримувати рухливий спосіб життя та розвивати координацію рухів.

7. Одяг 

Гарним варіантом подарунка буде одяг чи аксесуари з героями фільмів, мультфільмів чи книг. Наприклад, футболка або рюкзак із таким зображенням. Можна подарувати спортивну форму.

Нагадаємо, ми писали, що корисного подарувати вчителю на 1 вересня.

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