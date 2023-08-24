Як підготувати свою дитину до 1 вересня – як правильно це зробити

Мати, яка розмовляє зі своєю дитиною. Фото: Freepik

Наближається перше вересня, тобто, новий навчальний рік, тому батьки повинні добре підготувати своїх дітей до школи. Варто знати, як це правильно зробити, щоб дитина відчувала себе комфортно у новому навчальному році та вчилась без стресів.

Новини.LIVE підготували важливі поради, які допоможуть підготувати свою дитину до нового навчального року.

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Як правильно підготувати свою дитину до школи?

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Не варто залишати все наостанок, щоб потім не робити все в останній момент. За декілька тижнів до школи перевірте, чи має дитина все необхідне для школи, а саме:

щоденник

зошити

книги

рюкзак

шкільна форма

взуття

Потім допоможіть дитині розставити зошити за предметами та написати розклад, а також поцікавтеся, до яких гуртків вона хоче ходити та запишіть її туди.

Мати, яка допомагає своєму синові з уроками. Фото: Freepik

Відрегулюйте режим дня

Під час літніх канікул діти звикають пізно засинати та пізно прокидатися, тому варто це налагодити перед школою. За декілька днів до школи зробіть оптимальний режим дня, тобто, достатню кількість сну, харчування, фізичну діяльність та відпочинок.

Позитивно налаштуйте дитину

На початку навчального року дитина може відчувати весь спектр емоцій, тому батьки повинні допомогти їй впоратися із цим. Для цього потрібно поговорити з дитиною та допомогти їй знайти позитивні момент у будь-якій ситуації.

Батьки, які розмовляють зі своїми дітьми. Фото: Freepik

Створіть гарну атмосферу вдома

Намагайтеся виключити конфлікти, критику та покарання на адресу дитину, особливо це стосується її навчання. Піклуйтеся про неї, показуйте своє тепло та приділяйте їй достатньо часу, але не забувайте й про себе, адже ваш емоційний стан впливає на дитину.

Встановіть реалістичні цілі для дитини

Не вимагайте від своєї дитини занадто багато, оскільки це може вдарити по її самооцінці. Обговоріть з неї, чого вона хоче досягти, які в неї слабкі та сильні риси характеру, як вона може покращити свої знання, та хваліть її за зусилля, які вона прикладає.

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