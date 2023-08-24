Как подготовить своего ребенка к 1 сентября – как правильно это сделать

Мать, которая разговаривает со своим ребенком. Фото: Freepik

Приближается первое сентября, то есть, новый учебный год, поэтому родители должны хорошо подготовить своих детей в школу. Стоит знать, как это правильно сделать, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в новом учебном году и учился без стрессов.

Новини.LIVE подготовили важные советы, которые помогут подготовить своего ребенка к новому учебному году.

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Начните раньше

Не следует оставлять все напоследок, чтобы потом не делать все в последний момент. За несколько недель до школы проверьте, есть ли у ребенка все необходимое для школы, а именно:

дневник

тетради

книги

рюкзак

школьная форма

обувь

Затем помогите ребенку расставить тетради по предметам и написать расписание, а также поинтересуйтесь, в какие кружки он хочет ходить и запишите его туда.

Мать, помогающая своему сыну с уроками. Фото: Freepik

Отрегулируйте режим дня

Во время летних каникул дети привыкают поздно засыпать и просыпаться, поэтому стоит это наладить перед школой. За несколько дней до школы сделайте оптимальный режим дня, то есть, достаточное количество сна, питание, физическую деятельность и отдых.

Положительно настройте ребенка

В начале учебного года ребенок может испытывать весь спектр эмоций, поэтому родители должны помочь ему справиться с этим. Для этого нужно поговорить с ребенком и помочь ему найти положительный момент в любой ситуации.

Родители, разговаривающие со своими детьми. Фото: Freepik

Создайте хорошую атмосферу дома

Старайтесь исключить конфликты, критику и наказание в адрес ребенка, особенно это касается его обучения. Заботьтесь о нем, показывайте свое тепло и уделяйте ему достаточно времени, но не забывайте и о себе, ведь ваше эмоциональное состояние влияет на ребенка.

Установите реалистичные цели для ребенка

Не требуйте от своего ребенка слишком много, поскольку это может ударить по его самооценке. Обсудите с ним, чего он хочет достичь, какие у него слабые и сильные черты характера, как он может улучшить свои знания, и хвалите его за усилия, которые он прилагает.

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