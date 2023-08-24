Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Подготовка к 1 сентября: как правильно настроить своего ребенка на школу arrow

Подготовка к 1 сентября: как правильно настроить своего ребенка на школу

24 августа 2023 19:50
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как подготовить своего ребенка к 1 сентября – как правильно это сделать
Мать, которая разговаривает со своим ребенком. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Приближается первое сентября, то есть, новый учебный год, поэтому родители должны хорошо подготовить своих детей в школу. Стоит знать, как это правильно сделать, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в новом учебном году и учился без стрессов.

Новини.LIVE подготовили важные советы, которые помогут подготовить своего ребенка к новому учебному году.

Читайте также:

Как правильно подготовить ребенка к школе?

Начните раньше

Не следует оставлять все напоследок, чтобы потом не делать все в последний момент. За несколько недель до школы проверьте, есть ли у ребенка все необходимое для школы, а именно:

  • дневник
  • тетради
  • книги
  • рюкзак
  • школьная форма
  • обувь

Затем помогите ребенку расставить тетради по предметам и написать расписание, а также поинтересуйтесь, в какие кружки он хочет ходить и запишите его туда.

Мама, которая помогает своему сыну с уроками
Мать, помогающая своему сыну с уроками. Фото: Freepik

Отрегулируйте режим дня

Во время летних каникул дети привыкают поздно засыпать и просыпаться, поэтому стоит это наладить перед школой. За несколько дней до школы сделайте оптимальный режим дня, то есть, достаточное количество сна, питание, физическую деятельность и отдых.

Положительно настройте ребенка

В начале учебного года ребенок может испытывать весь спектр эмоций, поэтому родители должны помочь ему справиться с этим. Для этого нужно поговорить с ребенком и помочь ему найти положительный момент в любой ситуации.

Родители, разговаривающие со своими детьми
Родители, разговаривающие со своими детьми. Фото: Freepik

Создайте хорошую атмосферу дома

Старайтесь исключить конфликты, критику и наказание в адрес ребенка, особенно это касается его обучения. Заботьтесь о нем, показывайте свое тепло и уделяйте ему достаточно времени, но не забывайте и о себе, ведь ваше эмоциональное состояние влияет на ребенка.

Установите реалистичные цели для ребенка

Не требуйте от своего ребенка слишком много, поскольку это может ударить по его самооценке. Обсудите с ним, чего он хочет достичь, какие у него слабые и сильные черты характера, как он может улучшить свои знания, и хвалите его за усилия, которые он прилагает.

Напомним, мы писали о том, какую прическу можно сделать своему ребенку на первое сентября.

Ранее мы говорили о том, какой маникюр можно сделать на первое сентября.

Также мы сообщали о том, что интересного можно подарить учителю на первое сентября.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

День независимости Украины — какова цена свободы

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз