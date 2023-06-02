Не вчитель: які спеціальності популярні серед українських абітурієнтів

Нинішні абітурієнти. Фото: Google

Вже за місяць в Україні розпочнеться вступна кампанія. Більшість абітурієнтів — на фінальній стадії, до якого навчального закладу понесуть свої документи.

Журналісти сайту Рodrobnosti провели власне дослідження щодо популярності професій. Воно показало, що найбільше молодь цікавиться такими професіями:

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IT-фахівець;

дизайнер;

архітектор.

При цьому оглядачі стверджують, що професія вчителя, яка роками була на висоті, зараз такою популярністю не користується. Причина — низька заробітна плата.

Останнім часом взагалі невтішна тенденція з вишами, які готують викладачів хімії та фізики. Заклади змушені закривати ці спеціальності, бо не набирають достатньо студентів.

Документи для вступу до вишу

Електронна форма:

Вступник, який подає заяву в електронній формі, під час реєстрації особистого електронного кабінету, зазначає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої має доступ (зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (сертифікат ЗНО) / сертифіката НМТ (вказується будь-який з дозволених Порядком прийом)

тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката).

Паперова форма:

У паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) ЗНО та/або НМТ;

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Нагадаємо, терміни вступу навчальні заклади встановлюють самі, але зазвичай документи можна подати з 1 липня до 31 серпня.