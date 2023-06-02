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Не вчитель: які спеціальності популярні серед українських абітурієнтів

2 червня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Не вчитель: які спеціальності популярні серед українських абітурієнтів
Нинішні абітурієнти. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вже за місяць в Україні розпочнеться вступна кампанія. Більшість абітурієнтів — на фінальній стадії, до якого навчального закладу понесуть свої документи.

Журналісти сайту Рodrobnosti провели власне дослідження щодо популярності професій. Воно показало, що найбільше молодь цікавиться такими професіями:

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  • IT-фахівець;
  • дизайнер;
  • архітектор.

При цьому оглядачі стверджують, що професія вчителя, яка роками була на висоті, зараз такою популярністю не користується. Причина — низька заробітна плата. 

Останнім часом взагалі невтішна тенденція з вишами, які готують викладачів хімії та фізики. Заклади змушені закривати ці спеціальності, бо не набирають достатньо студентів.

Документи для вступу до вишу

Електронна форма:

Вступник, який подає заяву в електронній формі, під час реєстрації особистого електронного кабінету, зазначає такі дані:

  • адресу електронної пошти, до якої має доступ (зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;
  • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
  • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
  • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (сертифікат ЗНО) / сертифіката НМТ (вказується будь-який з дозволених Порядком прийом)
  • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката).

Паперова форма:

У паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

  • документа, що посвідчує особу;
  • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";
  • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) ЗНО та/або НМТ;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Нагадаємо, терміни вступу навчальні заклади встановлюють самі, але зазвичай документи можна подати з 1 липня до 31 серпня.

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