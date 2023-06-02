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Не учитель: какие специальности популярны среди украинских абитуриентов

2 июня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Не учитель: какие специальности популярны среди украинских абитуриентов
Нынешние абитуриенты. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Уже через месяц в Украине начнется вступительная кампания. Большинство абитуриентов — на финальной стадии, в какое учебное заведение понесут свои документы.

Журналисты сайта Рodrobnosti провели собственное исследование по популярности профессий. Оно показало, что больше всего молодежь интересуется такими профессиями:

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  • IT-специалист;
  • дизайнер;
  • архитектор.

При этом обозреватели утверждают, что профессия учителя, которая была годами на высоте, сейчас такой популярностью не пользуется. Причина — низкая заработная плата.

В последнее время вообще неутешительная тенденция с вузами, которые готовят преподавателей химии и физики. Заведения вынуждены закрывать эти специальности, потому что не набирают достаточно студентов.

Документы для поступления в вуз

Электронная форма:

Поступающий, подающий заявление в электронной форме, при регистрации личного электронного кабинета, отмечает следующие данные:

  • адрес электронной почты, к которой имеет доступ (указанный адрес будет логином для входа в личный электронный кабинет поступающего;
  • пароль для входа в личный электронный кабинет;
  • серию и номер документа (одного из документов) о ранее полученном образовании (основу поступления);
  • номер, PIN-код и год получения сертификата внешнего независимого оценивания (сертификат ВНО) / сертификата НМТ (указывается любой из разрешенных Порядком прием)
  • тип и номер (серию и номер) документа, удостоверяющего личность, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) (в случае отсутствия сертификатов ЗНО/сертификата).

Бумажная форма:

В бумажной форме абитуриент предъявляет лично оригиналы:

  • документа, удостоверяющего личность;
  • военно-учетного документа для военнообязанных (кроме случаев, предусмотренных законодательством);
  • документа о ранее полученной образовательной степени (образовательно-квалификационный уровень), на основе которой осуществляется поступление, и приложение к нему;
  • документов, подтверждающих право поступающего на зачисление за собеседованием, на участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов и/или квотой-1, квотой-2 на основе полного общего среднего образования (ПЗСО)

К заявлению, поданному в бумажной форме, поступающий добавляет следующие документы:

  • копию документа (одного из документов), удостоверяющего личность, предусмотренного Законом "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют лицо или его специальный статус";
  • копию военно-учетного документа (у военнообязанных – военного билета или временного удостоверения, а у призывников – удостоверение о приписке к призывным участкам);
  • копию документа о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, и копию приложения к нему;
  • копию сертификата (сертификатов) ЗНО и/или НМТ;
  • четыре цветные фотографии размером 3х4 см.

Напомним, сроки поступления учебные заведения устанавливают сами, но обычно документы можно подать с 1 июля по 31 августа.

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