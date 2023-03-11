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Недійсні паспорти в Україні: яка причина та як перевірити свій документ

11 березня 2023 09:30
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Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українцям радять перевірити закордонні паспорти після того, як частину документів, які були видані в Україні, визнали недійсними через помилки в транслітерації. У системі оформлення біометричних паспортів відбулося оновлення програмного забезпечення.

Про це повідомили у Державній міграційній службі.

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Що відомо

Як зазначили у відомстві, в лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортів відбулося оновлення програмного забезпечення. Відповідно у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці (внутрішньому паспорті) дійсним визнається той документ, який оформлений останнім.

Так, якщо людина оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним.

Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт

Насамперед просто звірте, чи транслітерація імені та прізвища на обох документах однакова. Якщо побачили розбіжності, потрібно одразу звернутися до підрозділу міграційної служби, "Паспортного сервісу" або ЦНАПу — тут все залежить від того, який саме документ потрібно замінити.

Також можна перевірити свій документ на сайті ДМСУ.

Нагадаємо, з січня українські біженці, які перебувають на території Польщі, можуть оформити українські документи у Гданську. Це вже четвертий подібний центр для українських біженців на території Польщі. Раніше вони були відкриті у Варшаві, Вроцлаві та Кракові.

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