Недействительные паспорта в Украине: какая причина и как проверить свой документ

Как проверить, действителен ли загранпаспорт

Украинцам советуют проверить загранпаспорта после того, как часть документов, изданных в Украине, признали недействительными из-за ошибок в транслитерации. В системе оформления биометрических паспортов произошло обновление программного обеспечения.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Что известно

Как отметили в ведомстве, в феврале 2023 года в системе оформления биометрических паспортов произошло обновление программного обеспечения. Соответственно в случае различной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте (внутреннем паспорте) действительным признается документ, оформленный последним.

Так, если человек оформил сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным.

Как проверить, действителен ли загранпаспорт

Прежде всего, поверьте, одинаковая ли транслитерация имени и фамилии на обоих документах. Если увидели разногласия, нужно сразу обратиться в подраздел миграционной службы, "Паспортного сервиса" или ЦНАПа — здесь все зависит от того, какой именно документ нужно заменить.

Также можно проверить свой документ на сайте ГМСУ.

Напомним, с января украинские беженцы, которые находятся на территории Польши, могут оформить украинские документы в Гданьске. Это уже четвертый центр для украинских беженцев на территории Польши. Ранее они были открыты в Варшаве, Вроцлаве и Кракове.