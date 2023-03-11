Недействительные паспорта в Украине: какая причина и как проверить свой документ
Украинцам советуют проверить загранпаспорта после того, как часть документов, изданных в Украине, признали недействительными из-за ошибок в транслитерации. В системе оформления биометрических паспортов произошло обновление программного обеспечения.
Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.
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Что известно
Как отметили в ведомстве, в феврале 2023 года в системе оформления биометрических паспортов произошло обновление программного обеспечения. Соответственно в случае различной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте (внутреннем паспорте) действительным признается документ, оформленный последним.
Так, если человек оформил сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным.
Как проверить, действителен ли загранпаспорт
Прежде всего, поверьте, одинаковая ли транслитерация имени и фамилии на обоих документах. Если увидели разногласия, нужно сразу обратиться в подраздел миграционной службы, "Паспортного сервиса" или ЦНАПа — здесь все зависит от того, какой именно документ нужно заменить.
Также можно проверить свой документ на сайте ГМСУ.
Напомним, с января украинские беженцы, которые находятся на территории Польши, могут оформить украинские документы в Гданьске. Это уже четвертый центр для украинских беженцев на территории Польши. Ранее они были открыты в Варшаве, Вроцлаве и Кракове.