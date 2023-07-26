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Нейромережа, яка створює зображення у стилі Барбі та Кена має російський слід

26 липня 2023 16:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нейромережа, яка створює зображення у стилі Барбі та Кена має російський слід
Лялька BaRBIe. Фото: thptlaihoa.edu.vn
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нейромережа BaiRBIE.me, яка захопила увагу українських соцмереж на фоні популярності фільму "Барбі", має російський слід. Росіянка Анна Старікова обіймає посади Product Designer та Brand Designer.

Це помітив користувач Twitter Дмитро Лазарчук.

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Російський слід в нейромережі BaiRBIE.me

Зазначається, що за розробкою нейромережі, яка створює зображення у стилі Барбі та Кена, стоїть американська дизайнерська компанія Rvnway, проте в компанії працює росіянка Анна Старікова, яка обіймає посади Product Designer та Brand Designer.

Для генерації зображення вимагає надання світлини та електронної пошти користувача. Також компанія може використовувати зображення для тренування ШІ.

Нагадаємо, що на хвилі популярності фільму "Барбі" стиль легендарної ляльки підкорює все більше людей. Українці показали, який вигляд мали б Зеленський та Притула у світі Барбі.

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