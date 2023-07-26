Нейросеть, создающая изображение в стиле Барби и Кена имеет российский след

Кукла BaRBIe. Фото: thptlaihoa.edu.vn

Нейросеть BaiRBIE.me, захватившая внимание украинских соцсетей на фоне популярности фильма "Барби", имеет российский след. Россиянка Анна Старикова занимает должности Product Designer и Brand Designer.

Это заметил пользователь Twitter Дмитрий Лазарчук.

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Отмечается, что за разработкой нейросети, создающей изображение в стиле Барби и Кена, стоит американская дизайнерская компания Rvnway, однако в компании работает россиянка Анна Старикова, занимающая должности Product Designer и Brand Designer.

Для создания изображения требуется предоставление фотографии и электронной почты пользователя. Также компания может использовать изображения для тренировки ИИ.

Вот вы все сейчас заливаете свои фотки в https://t.co/QhaWgvOcIz , а там продакт-дизайнер - русский 🤡 Живите теперь с этим. pic.twitter.com/YuxOZ1blOl — Dima Lazarchuk (@lazarchuk_dima) 25 июля 2023

Напомним, что на волне популярности фильма Барби стиль легендарной куклы покоряет все больше людей. Украинцы показали, как выглядели бы Зеленский и Притула в мире Барби.