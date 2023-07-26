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Нейросеть, создающая изображение в стиле Барби и Кена имеет российский след

26 июля 2023 16:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Нейросеть, создающая изображение в стиле Барби и Кена имеет российский след
Кукла BaRBIe. Фото: thptlaihoa.edu.vn
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Нейросеть BaiRBIE.me, захватившая внимание украинских соцсетей на фоне популярности фильма "Барби", имеет российский след. Россиянка Анна Старикова занимает должности Product Designer и Brand Designer.

Это заметил пользователь Twitter Дмитрий Лазарчук.

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Российский след в нейросети BaiRBIE.me

Отмечается, что за разработкой нейросети, создающей изображение в стиле Барби и Кена, стоит американская дизайнерская компания Rvnway, однако в компании работает россиянка Анна Старикова, занимающая должности Product Designer и Brand Designer.

Для создания изображения требуется предоставление фотографии и электронной почты пользователя. Также компания может использовать изображения для тренировки ИИ.

Напомним, что на волне популярности фильма Барби стиль легендарной куклы покоряет все больше людей. Украинцы показали, как выглядели бы Зеленский и Притула в мире Барби.

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