Невідомим джерелам в західній пресі довіряти не варто, — експерт

Західні новини. Фото: росЗМІ

Виконавчий директор Stopfake Руслан Дейниченко закликає українців з обережністю ставитись до "неназваних джерел" у західній пресі. За його словами, навіть авторитетні видання прагнуть монетизації.

Про це Дейниченко повідомив в ефірі телемарафону.

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За словами експерта, багато західних ЗМІ акцентують на заголовках з метою привернення уваги та монетизації. Часто у статті зміст може не відповідати очікуванням, створеним заголовком.

Наприклад, він навів статтю у ЗМІ з гучним заголовком, що в Україні змінюватимуть високопоставленого військового співробітника і послалися на слова офіцера, який своєю чергою сказав, що нічого не знає, але все може бути.

"Західні ЗМІ хочуть, щоб їх читали, щоб їхнє видання продавалося і телеканали дивилися. Це не завжди допомагає українцям та іноземцям, щоб розуміти, що відбувається насправді", — зазначив Дейниченко.

Нагадаємо, що видання The New York Times, посилаючись на неназваних чиновників США, повідомляло, що загальна кількість убитих та поранених військових з боку України та Росії за 18 місяців повномасштабної війни оцінюється майже у 500 тисяч, більшість — росіяни.

З російської сторони, за оцінками США, загальна кількість втрат становить 300 тисяч, із них 120 тисяч загиблих та 170-180 тисяч поранено. Україна за цими ж підрахунками втратила близько 70 тисяч військових загиблими та 100-120 тисяч пораненими.