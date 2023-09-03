Неизвестным источникам в западной прессе доверять не стоит, — эксперт

Западные новости. Фото: росСМИ

Исполнительный директор Stopfake Руслан Дейниченко призывает украинцев с осторожностью относиться к "неназванным источникам" в западной прессе. По его словам, даже авторитетные издания стремятся к монетизации.

Об этом Дейниченко сообщил в эфире телемарафона.

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По словам эксперта, многие западные СМИ акцентируют внимание на заголовках с целью привлечения внимания и монетизации. Часто в самой статье содержание может не соответствовать ожиданиям, созданным заголовком.

К примеру он привел статью в СМИ с громким заголовком, что в Украине будут менять высокопоставленного военного сотрудника и сослались на слова офицера, который в свою очередь сказал, что ничего не знает, но все может быть.

"Западные СМИ хотят, чтобы их читали, чтобы их издание продавалось и телеканалы смотрели. Это не всегда помогает украинцам и иностранцам, чтобы понимать, что происходит на самом деле", — указал Дейниченко.

Напомним, что издание The New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников США, сообщало, что общее количество убитых и раненых военных со стороны Украины и России за 18 месяцев полномасштабной войны оценивается почти в 500 тысяч, большинство — россияне.

С российской стороны, по оценкам США, общее количество потерь составляет 300 тысяч, из них 120 тысяч погибших и 170-180 тысяч раненых. Украина по этим же подсчетам потеряла около 70 тысяч военных погибшими и 100-120 тысяч ранеными.