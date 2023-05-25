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Ніколи не піднімайте це з землі! Які речі інших людей можуть нести небезпеку

25 травня 2023 07:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які речі ні в якому разі не можна підбирати на вулиці – буде біда
Речі, які не можна підбирати на вулиці. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Досить часто люди на вулиці знаходять різні речі, які загубили інші, зокрема, й гроші. Але мало хто знає, що деякі речі категорично не можна піднімати з землі та приносити додому через те, що таким чином можна накликати біду для своєї сім’ї.

Новини.LIVE розповідає, які речі категорично не можна піднімати з землі на вулиці.

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Що не можна піднімати?

Гроші

Справа в тому, що купюри та монети легко вбирають енергію людини, яка останній раз тримала їх. Піднявши гроші з землі, можна отримати негативну енергетику. Але якщо ви підняли гроші, віддайте їх на щось незначне, але тільки не приносьте їх додому.

Ключі

Якщо ви знайшли на вулиці чийсь ключі, не залишайте їх у себе. По–перше, ви все одно не зможете знайти двері, які відчинялися цими ключами, а по–друге, це непотріб, який точно не потрібно заносити додому, інакше ви притягнете нещастя.

Ключи от дома
Чужі ключі від дому, які не можна підбирати з вулиці. Фото: Pexels

Годинник

Годинник – це особиста річ, але вона здатна зніматися з руки або залишатися десь. Напевно кожна людина знає, що годинник не потрібно комусь дарувати, те ж саме стосується й піднімання їх з землі, адже так можна підібрати біду іншої людини.

Дзеркала

Предки вважали, що дзеркало має здатність запам’ятовувати, тобто, вбирати енергетику людей та подій. Цю енергетику дзеркало може віддавати потім тим, хто дивиться в нього. Тому не потрібно піднімати з землі такі речі, щоб не привернути негатив у своє життя.

Зеркало
Чуже дзеркало, яке не можна піднімати з землі. Фото: Pexels

Гребінці

Розчісуючи волосся, люди постійно передають енергетику на гребінець, тому якщо ви піднімете гребінець, ви можете зарядитися негативною енергією.

Хрестик

Не секрет, що хрестик – це дуже особиста річ, тому його ні в якому разі не можна піднімати з землі та, тим більше, одягати на себе.

Нагадаємо, ми писали про найнеочікуваніші речі, які люди знаходили на своєму подвір’ї.

Раніше ми розповідали про те, які речі ніколи не можна купувати в режимі онлайн.

Також ми повідомляли про те, які речі категорично не можна купувати у вживаному вигляді.

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