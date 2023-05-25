Какие вещи ни в коем случае нельзя подбирать на улице – будет беда

Вещи, которые нельзя подбирать на улице. Фото: Pinterest

Довольно часто люди на улице находят разные вещи, которые потеряли другие, в том числе, и деньги. Но немногие знают, что некоторые вещи категорически нельзя поднимать с земли и приносить домой из–за того, что таким образом можно привлечь беду для своей семьи.

Новини.LIVE рассказывает, какие вещи категорически нельзя поднимать с земли на улице.

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Деньги

Дело в том, что купюры и монеты легко впитывают энергию человека, который последний раз их держал. Подняв деньги с земли, можно получить отрицательную энергетику. Но если вы подняли деньги, отдайте их на что–нибудь незначительное, но только не приносите их домой.

Ключи

Если вы нашли на улице чьи–то ключи, не оставляйте их у себя. Во–первых, вы все равно не сможете найти дверь, которая открывалась этими ключами, а во–вторых, это хлам, который точно не нужно заносить домой, иначе вы привлечете несчастье.

Чужие ключи от дома, которые нельзя подбирать с улицы. Фото: Pexels

Часы

Часы – это личная вещь, но она способна сниматься с руки или оставаться где–нибудь. Наверное, каждый человек знает, что часы не нужно кому–то дарить, то же самое касается и поднимания их с земли, ведь так можно подобрать беду другого человека.

Зеркало

Предки считали, что зеркало обладает способностью запоминать, то есть, впитывать энергетику людей и событий. Эту энергетику зеркало может отдавать людям, которые потом в него смотрят. Потому не нужно поднимать с земли такие вещи, чтобы не привлечь негатив в свою жизнь.

Чужое зеркало, которое нельзя поднимать с земли. Фото: Pexels

Расчески

Расчесывая волосы, люди постоянно передают энергетику на расческу, поэтому если вы поднимете расческу, вы можете зарядиться отрицательной энергией.

Крестик

Не секрет, что крестик – это очень личное дело, поэтому его ни в коем случае нельзя поднимать с земли и, тем более, одевать на себя.

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