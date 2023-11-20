Німеччина полегшить умови роботи для українських біженців

Українські біженці в Німеччині. Фото: Maryan Ivasyk / Unsplash

У Німеччині заявили, що хочуть значно полегшити біженцям із України вихід на ринок праці. Федеральний міністр праці Німеччини Губертус закликав бізнес наймати на роботу українських біженців, навіть якщо вони ще не вивчили німецьку мову.

Про це повідомляє видання Welt am Sonntag.

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За словами міністра, німецька мова вивчатиметься не лише на курсах, а також безпосередньо під час роботи.

"100 000 українців щойно закінчили інтеграційні мовні курси, ще 100 000 ось-ось це зроблять", — сказав він.

Відомо, що Німеччина прийняла два мільйони біженців, і компанії все ще шукають персонал.

"Те саме стосується 200 000 працездатних людей з інших країн походження. Центри зайнятості запрошуватимуть їх через більш короткі і регулярні проміжки часу, щоб надати їм найбільш адресні пропозиції про роботу і підтримати їх на шляху до працевлаштування", — сказав він.

Крім того, він запевнив, що для українців не буде жорсткого режиму робочого часу для всіх компаній та співробітників.

Раніше стало відомо, що у Німеччині українським біженцям надається допомога нарівні з німцями. За планами тамтешнього уряду, у 2024 році розмір виплат збільшиться.