Германия облегчит условия работы для украинских беженцев

Украинские беженцы в Германии. Фото: Maryan Ivasyk/Unsplash

В Германии заявили, что хотят значительно облегчить беженцам из Украины выход на рынок труда. Федеральный министр труда Германии Губертус призвал бизнес нанимать на работу украинских беженцев, даже если они еще не выучили немецкий язык.

Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

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По словам министра, немецкий язык будет изучать не только на курсах, но и непосредственно во время работы.

"100 000 украинцев только что закончили интеграционные языковые курсы, еще 100 000 вот-вот это сделают", — сказал он.

Известно, что Германия приняла два миллиона беженцев и компании все еще ищут персонал.

"То же касается 200 000 трудоспособных людей из других стран происхождения. Центры занятости будут приглашать их через более короткие и регулярные промежутки времени, чтобы предоставить им наиболее адресные предложения о работе и поддержать их на пути к трудоустройству", — сказал он.

Кроме того, он заверил, что украинцам не будет жесткого режима рабочего времени для всех компаний и сотрудников.

Ранее стало известно, что в Германии украинским беженцам оказывается помощь наравне с немцами. По планам правительства, в 2024 году размер выплат увеличится.