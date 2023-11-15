Німецькому журналісту заплатили 600 тис. євро за дві улесливі книги про Путіна

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Німецький журналіст Хуберт Зайпель випустив дві книги про російського диктатора — "Путін. Логіка влади" (2015) і "Влада Путіна. Навіщо Європі Росія?" (2012). Вони стали бестселерами. За них Зайпель отримав 600 тисяч євро.

Про це повідомляє ICIJ.

Читайте також:

Гроші за книги про Путіна

Журналіст неодноразово зустрічався з російським диктатором. Він вважається одним із ключових експертів щодо РФ у Німеччині. Його виступи багато в чому повторюють риторику президента Росії та схожі на пропаганду.

У 2018 Зайпель підписав "спонсорський договір" на створення і популяризацію книжки про "політичний клімат у Росії". Йдеться про книгу "Влада Путіна. Навіщо Європі Росія?". За договором він отримав 600 000 євро. Йому також виплатили гроші від спонсора за "Путін. Логіка влади".

Журналіст отримав гонорар від компанії De Vere Worldwide Corporation з Британських Віргінських островів. Вона записана на одного з директорів "Силових машин" Ігоря Воскресенського.

"Гроші для виплат Зайпелю приходили в De Vere Worldwide з офшорів, бенефіціаром яких був сам власник "Силових машин" і "Північсталі" Олексій Мордашов. У 2018-2019 роках два його офшори перевели De Vere Worldwide загалом 610 тисяч євро", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін затвердив поправки до закону щодо виборів президента в країні. Через це слідкувати за фальсифікаціями представникам ЗМІ буде ще складніше.

Також ми писали, що Російська Федерація хоче повернути зброю, яку вона раніше продавала іншим країнам. Йдеться про Пакистан, Білорусь, Єгипет та Бразилію.