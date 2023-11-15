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Немецкому журналисту заплатили 600 тыс. евро за две льстивые книги о Путине

15 ноября 2023 12:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Немецкому журналисту заплатили 600 тыс. евро за две льстивые книги о Путине
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Немецкий журналист Хуберт Зайпель выпустил две книги о российском диктаторе — "Путин. Логика власти" (2015) и "Власть Путина. Зачем Европе Россия?" (2012). Они стали бестселлерами. За них Зайпель получил 600 тысяч евро.

Об этом сообщает ICIJ.

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Деньги за книги о Путине

Журналист не раз встречался с российским диктатором. Он считается одним из ключевых экспертов по РФ в Германии. Его выступления во многом повторяют риторику президента России и похожие на пропаганду.

В 2018 году Зайпель подписал "спонсорский договор" на создание и популяризацию книги о "политическом климате в России". Речь идет о книге "Власть Путина. Зачем Европе Россия?". По договору он получил 600 000 евро. Ему также выплатили деньги от спонсора за "Путин. Логика власти".

Журналист получил гонорар от компании De Vere Worldwide Corporation с Британских Виргинских островов. Она записана на одного из директоров "Силовых машин" Игоря Воскресенского.

"Деньги для выплат Зайпелю приходили в De Vere Worldwide из офшоров, бенефициаром которых был сам владелец "Силовых машин" и "Северстали" Алексей Мордашов. В 2018-2019 годах два его офшора перевели De Vere Worldwide в общей сложности 610 тысяч евро", — говорится в материале.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента в стране. Поэтому следить за фальсификациями представителям СМИ будет еще сложнее.

Также мы писали, что Российская Федерация хочет вернуть оружие, которое она раньше продавало другим странам. Речь идет о Пакистане, Беларуси, Египте и Бразилии.

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