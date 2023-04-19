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НЛО над Києвом: українці відреагували жартами та мемами

19 квітня 2023 23:28
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Спалах у небі над Києвом 19 квітня: реакція соцмереж
Мем про НЛО над Києвом. Фото: соцмережі
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Після появи у небі над Києвом загадкового зеленого спалаху, щодо якого досі не надали жодних офіційних пояснень, українці у мережі почали жартувати та створювати дотепні меми. 

Що відомо про НЛО над Києвом

Сьогодні, 19 квітня, ввечері за декілька хвилин до оголошення повітряної тривоги жителі Києва та області почули вибух та побачили яскравий спалах зеленого світла. 

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У мережі розмістили чимало відео, на яких видно, як вогняна куля летить до землі та вибухає яскравим спалахом світла. 

Що це було

У мережі обговорюють низку теорій щодо НЛО над Києвом. За однією із версій, спалах в Києві та області — це планове падіння списаного супутника NASA Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi). Однак підтвердження цієї теорії наразі немає. 

Також у мережі припускають, що цей спалах відбувся в результаті роботи систем протиповітряної оборони. О 22:22 Київська обласні військова адміністрація повідомила, що у небі виявили повітряну ціль та зазначили, що сили ППО напоготові. Однак наразі в обласній адміністрації не надали подальших коментарів. 

Також розбурхав уяву українців допис голови Офісу президента Андрія Єрмака з поясненнями цього загадкового явища. 

"Не переймайтесь щодо НЛО. Це наша ППО", — написав Єрмак. 

Однак буквально через декілька хвилин допис очільника Офісу президента не менш загадковим чином зник. Єрмак написав новий допис, у якому закликав українців дочекатися офіційної інформації від військових. 

Реакція соцмереж 

Реакція користувачів соцмереж на незрозуміле явище не забарилася. Інтернет "спалахнув" сотнями дописів з жартами та мемами про НЛО. 

  • Меми про НЛО над Києвом. Фото: скріншот сторінки у соцмережі
  • Меми про НЛО над Києвом. Фото: скріншот сторінки у соцмережі
  • Меми про НЛО над Києвом. Фото: скріншот сторінки у соцмережі
  • Меми про НЛО над Києвом. Фото: скріншот сторінки у соцмережі
  • Меми про НЛО над Києвом. Фото: скріншот сторінки у соцмережі
  • Меми про НЛО над Києвом. Фото: скріншот сторінки у соцмережі
  • Меми про НЛО над Києвом. Фото: скріншот сторінки у соцмережі
  • Меми про НЛО над Києвом. Фото: скріншот сторінки у соцмережі
  • Меми про НЛО над Києвом. Фото: скріншот сторінки у соцмережі
  • Меми про НЛО над Києвом. Фото: скріншот сторінки у соцмережі
  • Меми про НЛО над Києвом. Фото: скріншот сторінки у соцмережі
  • Меми про НЛО над Києвом. Фото: скріншот сторінки у соцмережі
  • Меми про НЛО над Києвом. Фото: скріншот сторінки у соцмережі
  • Меми про НЛО над Києвом. Фото: скріншот сторінки у соцмережі
  • Меми про НЛО над Києвом. Фото: скріншот сторінки у соцмережі
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Не втримався від жарту і Андрій Єрмак. У своєму Telegram він оприлюднив допис з емодзі з радаром та НЛО. 

Нагадаємо, у Києві та низці областей України увечері 19 квітня, вперше за шість днів, було оголошено повітряну тривогу.

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