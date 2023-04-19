Вспышка в небе над Киевом 19 апреля: реакция соцсетей

Мем об НЛО над Киевом. Фото: соцсети

После появления в небе над Киевом загадочной зеленой вспышки, относительно которой до сих пор не предоставили никаких официальных объяснений, украинцы в сети начали шутить и создавать остроумные мемы.

Что известно об НЛО над Киевом

Сегодня, 19 апреля, вечером за несколько минут до объявления воздушной тревоги жители Киева и области услышали взрыв и увидели яркую вспышку зеленого света.

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В сети разместили немало видео, на которых видно, как огненный шар летит к земле и взрывается яркой вспышкой света.

Что это было

В сети обсуждают ряд теорий по НЛО над Киевом. По одной из версий, вспышка в Киеве и области — это плановое падение списанного спутника NASA Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi). Однако подтверждения этой теории пока нет.

Также в сети предполагают, что эта вспышка произошла в результате работы систем противовоздушной обороны. В 22:22 Киевская областная военная администрация сообщила, что в небе обнаружили воздушную цель и отметили, что силы ПВО начеку. Однако пока в областной администрации не дали дальнейших комментариев.

Также взбудоражило воображение украинцев сообщение главы Офиса президента Андрея Ермака с объяснениями этого загадочного явления.

"Не беспокойтесь по поводу НЛО. Это наша ПВО", — написал Ермак.

Однако буквально через несколько минут сообщение главы Офиса президента не менее загадочным образом исчезло. Ермак написал новое сообщение, в котором призвал украинцев дождаться официальной информации от военных.

Реакция соцсетей

Реакция пользователей соцсетей на непонятное явление не заставила себя ждать. Интернет "вспыхнул" сотнями сообщений с шутками и мемами об НЛО.

Мемы об НЛО над Киевом. Фото: скриншот страницы в соцсети

Мемы об НЛО над Киевом. Фото: скриншот страницы в соцсети

Мемы об НЛО над Киевом. Фото: скриншот страницы в соцсети

Мемы об НЛО над Киевом. Фото: скриншот страницы в соцсети

Мемы об НЛО над Киевом. Фото: скриншот страницы в соцсети

Мемы об НЛО над Киевом. Фото: скриншот страницы в соцсети

Мемы об НЛО над Киевом. Фото: скриншот страницы в соцсети

Мемы об НЛО над Киевом. Фото: скриншот страницы в соцсети

Мемы об НЛО над Киевом. Фото: скриншот страницы в соцсети

Мемы об НЛО над Киевом. Фото: скриншот страницы в соцсети

Мемы об НЛО над Киевом. Фото: скриншот страницы в соцсети

Мемы об НЛО над Киевом. Фото: скриншот страницы в соцсети

Мемы об НЛО над Киевом. Фото: скриншот страницы в соцсети

Мемы об НЛО над Киевом. Фото: скриншот страницы в соцсети

Мемы об НЛО над Киевом. Фото: скриншот страницы в соцсети 1/15 _ 15

Не удержался от шутки и Андрей Ермак. В своем Telegram он обнародовал сообщение по эмодзи с радаром и НЛО.

Шутка Ермака об НЛО над Киевом. Фото: скриншот t.me/ermaka2022

Напомним, в Киеве вечером 19 апреля, впервые за шесть дней, была объявлена воздушная тревога.